Дочь Стивена Болдуина признана самой сексуальной женщиной года

Журнал Maxim опубликовал рейтинг Топ-100 самых сексуальных женщин 2017 года. Список возглавила 20-летняя фотомодель Хейли Болдуин — дочь известного американского актера Стивена Болдуина.

Хейли получила звание самой "горячей" девушки года и сменила на этом почетном посту прошлогоднего лидера рейтинга Стеллу Максвелл.

Помимо Хейли в рейтинг вошла актриса Марго Робби, певица Кэти Перри, Зои Кравиц, манекенщицы Белла и Джиджи Хадид и Алисия Викандер, а также многие другие.

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