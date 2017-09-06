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    Фотоленты

    Дочь Стивена Болдуина признана самой сексуальной женщиной года

    (обновлено: )218
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin
    instagram.com/haileybaldwin

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    Журнал Maxim опубликовал рейтинг Топ-100 самых сексуальных женщин 2017 года. Список возглавила 20-летняя фотомодель Хейли Болдуин — дочь известного американского актера Стивена Болдуина. 

    Хейли получила звание самой "горячей" девушки года и сменила на этом почетном посту прошлогоднего лидера рейтинга Стеллу Максвелл.

    Помимо Хейли в рейтинг вошла актриса Марго Робби, певица Кэти Перри, Зои Кравиц, манекенщицы Белла и Джиджи Хадид и Алисия Викандер, а также многие другие.

    Смотрите также: Беременная женщина устроила фотосессию с роем пчел

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