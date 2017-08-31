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    Фотоленты

    Секс-символ Голливуда отмечает 68-летие

    (обновлено: )144
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    Ричард Гир
    TIZIANA FABI / AFP
    Ричард Гир
    Tobias SCHWARZ / AFP
    Ричард Гир
    Eli Gorostegi / AFP
    Ричард Гир
    Robyn Beck / AFP
    Ричард Гир
    MICHAL CIZEK / AFP
    Ричард Гир
    JOE KLAMAR / AFP
    Ричард Гир
    Krista Kennell / AFP
    Ричард Гир
    AFP PHOTO / CLARA PRIMA
    Ричард Гир
    AMR AHMAD / AFP
    Ричард Гир
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Ричард Гир
    MANDEL NGAN / AFP
    Ричард Гир
    ALBERTO PIZZOLI / AFP
    Ричард Гир
    RAFA RIVAS / AFP
    Ричард Гир
    TIZIANA FABI / AFP
    Ричард Гир
    ALESSANDRO ABBONIZIO / AFP
    Ричард Гир
    RAVI RAVEENDRAN / AFP
    Ричард Гир
    LUCY NICHOLSON / AFP
    Ричард Гир
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Ричард Гир
    HECTOR MATA / AFP

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    Символ аристократичности, богатства, мужества и элегантности, американский актер Ричард Гир, отметил 68-летие. Популярный актер вырос на ферме и был пятым ребенком в семье.

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    Актерская карьера секс-символа началась на театральных подмостках. Ошеломительный успех пришел к Ричарду Гиру после роли в фильме "Красотка", где они с Джулией Робертс создали замечательный дуэт, по заслугам оцененный и критиками, и зрителями. Картина "Сбежавшая невеста" прочно укрепила позиции красивой пары актеров в мировом кинематографе.

    Ричард Гир – образец экранной мужественности, в созданные им образы влюбляются женщины вне зависимости от своего возраста.

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