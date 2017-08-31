Секс-символ Голливуда отмечает 68-летие

Символ аристократичности, богатства, мужества и элегантности, американский актер Ричард Гир, отметил 68-летие. Популярный актер вырос на ферме и был пятым ребенком в семье.

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Актерская карьера секс-символа началась на театральных подмостках. Ошеломительный успех пришел к Ричарду Гиру после роли в фильме "Красотка", где они с Джулией Робертс создали замечательный дуэт, по заслугам оцененный и критиками, и зрителями. Картина "Сбежавшая невеста" прочно укрепила позиции красивой пары актеров в мировом кинематографе.

Ричард Гир – образец экранной мужественности, в созданные им образы влюбляются женщины вне зависимости от своего возраста.