Скромность - не порок. Ученые выяснили, почему мужчины умирают во время секса

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Мужчины зачастую умирают от сердечного приступа, случившегося во время секса, поскольку их партнеры стесняются позвать на помощь. К такому выводу пришли ученые из Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду, сообщает The Independent.
Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом.
Ученые заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.
По мнению исследователей, причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10%.
Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.
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