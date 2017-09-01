Скромность - не порок. Ученые выяснили, почему мужчины умирают во время секса

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Мужчины зачастую умирают от сердечного приступа, случившегося во время секса, поскольку их партнеры стесняются позвать на помощь. К такому выводу пришли ученые из Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду, сообщает The Independent.

Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом.

Ученые заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.

По мнению исследователей, причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10%.

Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.

Ранее Нацполиция Львовской области сообщила, что 24-летний парень убил девушку после неудавшегося свидания.