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    Общество

    Скромность - не порок. Ученые выяснили, почему мужчины умирают во время секса

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    Ученые заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. При этом примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Мужчины зачастую умирают от сердечного приступа, случившегося во время секса, поскольку их партнеры стесняются позвать на помощь. К такому выводу пришли ученые из Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду, сообщает The Independent.

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    Исследователи проанализировали данные о 3028 пациентах, у которых была констатирована остановка сердца. При этом 246 человек занимались физической активностью во время инфаркта, 17 из них — сексом.  

    Ученые заметили, что только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта. В то же время примерно половина людей выживала, если инфаркт произошел при любых других условиях. 

    По мнению исследователей, причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10%.

    Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.

    Ранее Нацполиция Львовской области сообщила, что 24-летний парень убил девушку после неудавшегося свидания.

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