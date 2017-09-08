Лукаш: власти прозрели? Может, и жертв АТО заметят

РИА Новости Украина

Осень 2017 года становится для власти временем чудных откровений, иронизирует на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Она отметила, что заместитель председатель парламента Оксана Сыроид от "Самопомощи" внезапно заявила, что "применение украинских вооруженных сил на Востоке Украины – неконституционно".

"По сути – оценено верно, по срокам немного несвоевременно. С апреля 14 года гибнут люди, а парламентарий заметила неконституционность этого процесса через три с половиной года. Ещё немного, она и жертв конфликта заметит? Будем ждать", – написала Лукаш.

Она также вызвалась "немного помочь прозревающим".

"Кроме того, что ПРЕСТУПНО ПРИМЕНЯТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, также:

1. Сам РЕЖИМ АТО ПРЕСТУПЕН.

В нем против украинцев, назначенных террористами, задействованы не специальные антитеррористические подразделения, а регулярная армия, для которой систематически объявляют мобилизацию без введения военного положения. Его "отцы" обязательно за это ответят.

2. Фактом для всего мира является причастность украинских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права на Донбассе и в Украине в целом.

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3. Властью системно совершаются многократно задокументированные военные преступления. Власть это осознает и очень боится.

В докладах ООН отмечается, что конфликт на Донбассе "привел к широко распространенным ограничениям основополагающих прав человека на свободу мнений и их свободного выражения, мирных собраний, ассоциации и религии ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ".

4. В феврале 14 на крови и обмане произошла никакая не революция, а множественные преступления.

В частности — действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.

5. Война продолжается только потому, что это единственный способ удержаться в креслах сегодняшним царькам.

Преступление, у которого миллионы свидетелей и жертв. Война идет с каждым украинцем.

Мирное население объявлено террористами, а потери военных, привлеченных к войне с собственным народом, тщательно скрываются.

На Донбассе орудиями убивают быстро. Лютая, страшная смерть.

А в "мирной" Украине убивают медленно, лишая возможности жить своими адскими "реформами".

Убивают, омерзительно причмокивая с экранов ТВ о "враге" и о том, что "нужно терпеть".

Но тоже убивают.

Скриншот с сайта Facebook

6. Режим воюет с народом Донбасса, который не признал эту власть, и которую сегодня также не признают и ненавидят миллионы украинцев.

Что нам делить? Нам нужен МИР.

Когда украинцы договорятся – русскому оружию и добровольцам нечего будет тут делать.

Люблю осень.

Продолжайте прозревать.

Скриншот с сайта Facebook

Жаль, что прозреваете вы не по совести, а от страха расплаты за содеянное.

Но с паршивой овцы, как говорится….", – написала Лукаш.