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    Лукаш: власти прозрели? Может, и жертв АТО заметят

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (58)

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    В режиме АТО против украинцев, назначенных террористами, задействованы не специальные антитеррористические подразделения, а регулярная армия, для которой систематически объявляют мобилизацию без введения военного положения, отмечает юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Осень 2017 года становится для власти временем чудных откровений, иронизирует на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
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    Она отметила, что заместитель председатель парламента Оксана Сыроид от "Самопомощи" внезапно заявила, что "применение украинских вооруженных сил на Востоке Украины – неконституционно". 

    "По сути – оценено верно, по срокам немного несвоевременно. С апреля 14 года гибнут люди, а парламентарий заметила неконституционность этого процесса через три с половиной года. Ещё немного, она и жертв конфликта заметит? Будем ждать", – написала Лукаш. 

    Она также вызвалась "немного помочь прозревающим". 

    "Кроме того, что ПРЕСТУПНО ПРИМЕНЯТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, также:

    1. Сам РЕЖИМ АТО ПРЕСТУПЕН.

    В нем против украинцев, назначенных террористами, задействованы не специальные антитеррористические подразделения, а регулярная армия, для которой систематически объявляют мобилизацию без введения военного положения. Его "отцы" обязательно за это ответят.

    2. Фактом для всего мира является причастность украинских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права на Донбассе и в Украине в целом.

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    3. Властью системно совершаются многократно задокументированные военные преступления. Власть это осознает и очень боится.

    В докладах ООН отмечается, что конфликт на Донбассе "привел к широко распространенным ограничениям основополагающих прав человека на свободу мнений и их свободного выражения, мирных собраний, ассоциации и религии ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ".

    4. В феврале 14 на крови и обмане произошла никакая не революция, а множественные преступления.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети об амнистии участникам АТО: кому-то можно все?

    В частности — действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.

    5. Война продолжается только потому, что это единственный способ удержаться в креслах сегодняшним царькам.

    Преступление, у которого миллионы свидетелей и жертв. Война идет с каждым украинцем.

    Мирное население объявлено террористами, а потери военных, привлеченных к войне с собственным народом, тщательно скрываются.

    На Донбассе орудиями убивают быстро. Лютая, страшная смерть.

    А в "мирной" Украине убивают медленно, лишая возможности жить своими адскими "реформами".

    Убивают, омерзительно причмокивая с экранов ТВ о "враге" и о том, что "нужно терпеть".

    Но тоже убивают.

    Скриншот с сайта Facebook

    6. Режим воюет с народом Донбасса, который не признал эту власть, и которую сегодня также не признают и ненавидят миллионы украинцев.

    Что нам делить? Нам нужен МИР.

    Когда украинцы договорятся – русскому оружию и добровольцам нечего будет тут делать.

    Люблю осень.

    Продолжайте прозревать.

    Скриншот с сайта Facebook

    Жаль, что прозреваете вы не по совести, а от страха расплаты за содеянное.

    Но с паршивой овцы, как говорится….", – написала Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

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