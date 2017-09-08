Лукаш: власти прозрели? Может, и жертв АТО заметят

РИА Новости Украина
Осень 2017 года становится для власти временем чудных откровений, иронизирует на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.
Она отметила, что заместитель председатель парламента Оксана Сыроид от "Самопомощи" внезапно заявила, что "применение украинских вооруженных сил на Востоке Украины – неконституционно".
"По сути – оценено верно, по срокам немного несвоевременно. С апреля 14 года гибнут люди, а парламентарий заметила неконституционность этого процесса через три с половиной года. Ещё немного, она и жертв конфликта заметит? Будем ждать", – написала Лукаш.
Она также вызвалась "немного помочь прозревающим".
"Кроме того, что ПРЕСТУПНО ПРИМЕНЯТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, также:
1. Сам РЕЖИМ АТО ПРЕСТУПЕН.
В нем против украинцев, назначенных террористами, задействованы не специальные антитеррористические подразделения, а регулярная армия, для которой систематически объявляют мобилизацию без введения военного положения. Его "отцы" обязательно за это ответят.
2. Фактом для всего мира является причастность украинских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права на Донбассе и в Украине в целом.
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3. Властью системно совершаются многократно задокументированные военные преступления. Власть это осознает и очень боится.
В докладах ООН отмечается, что конфликт на Донбассе "привел к широко распространенным ограничениям основополагающих прав человека на свободу мнений и их свободного выражения, мирных собраний, ассоциации и религии ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ".
4. В феврале 14 на крови и обмане произошла никакая не революция, а множественные преступления.
В частности — действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.
5. Война продолжается только потому, что это единственный способ удержаться в креслах сегодняшним царькам.
Преступление, у которого миллионы свидетелей и жертв. Война идет с каждым украинцем.
Мирное население объявлено террористами, а потери военных, привлеченных к войне с собственным народом, тщательно скрываются.
На Донбассе орудиями убивают быстро. Лютая, страшная смерть.
А в "мирной" Украине убивают медленно, лишая возможности жить своими адскими "реформами".
Убивают, омерзительно причмокивая с экранов ТВ о "враге" и о том, что "нужно терпеть".
Но тоже убивают.
6. Режим воюет с народом Донбасса, который не признал эту власть, и которую сегодня также не признают и ненавидят миллионы украинцев.
Что нам делить? Нам нужен МИР.
Когда украинцы договорятся – русскому оружию и добровольцам нечего будет тут делать.
Люблю осень.
Продолжайте прозревать.
Жаль, что прозреваете вы не по совести, а от страха расплаты за содеянное.
Но с паршивой овцы, как говорится….", – написала Лукаш.