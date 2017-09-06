Соцсети о переименовании АТО: те же яйца, только в профиль…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

АТО на востоке Украины больше не будет. Но это далеко не финал самого вооруженного конфликта. Просто в новом законопроекте о реинтеграции Донбасса понятие "антитеррористическая операция" собираются заменить на "операцию по обороне Украины". Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. При этом, по его словам, вызывающий массу споров термин "война" в законопроекте применяться не будет.

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В украинском сегменте соцсетей предстоящее переименование АТО стало одной из самых горячих тем: "Ну вот, а то "АТО, АТО…" Оборона Украины… Выше брать нужно!"; "А оборона Украины от кого? Может от нашествия марсиан? Пастор же распинался, что война будет названа войной. Ляксеевич тоже стучал себя пяткой в грудь. В результате — все тот же громкий пук". "Это как переименование улиц, Главное потранжирить, потрясти и "отменить" перевыборы…", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook