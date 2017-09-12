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    Аваков сравнил сторонников Саакашвили с сепаратистами в Донбассе

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (436)

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    По словам министра внутренних дел, в результате противоправных действия сторонников Михаила Саакашвили на ПП "Шегени" пострадали пятеро пограничников и 11 полицейских.
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    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Сторонники и соратники экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили вели себя в пункте пропуска "Шегини", как сепаратисты в Изварино Луганской области в 2014 году, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. 

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    "Наша пограничная застава в "Шегини" была атакована, пятеро пограничников и 11 полицейских пострадали. В 2014 году так же было в Изварино. Я смотрел, как толпа с криками: "Миша, Миша!" нападала на пограничников — и так же три года назад люди с криками "Россия, Россия" и триколорами атаковали Изварино", ‑ сказал Аваков.

    Он подчеркнул, что нападавшие на правоохранителей ответят за содеянное.

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    По словам министра, действия Саакашвили расследуются как преступление, которое подпадает под ряд статей, включающих в себя "совершение противодействия государственным органам", "оказание сопротивления правоохранителям", "нападение на правоохранителей и на военизированные структуры", "организация прорыва государственной границы", "организация переправы группы лиц, которые не имеют право пересекать государственную границу", а также статьи административного кодекса".

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    Арсен Аваков о действиях сторонников Михаила Саакашвили. Видео
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
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