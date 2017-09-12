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    В мире

    Перемирие в Донбассе позволит снять с России часть санкций - Германия

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    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что процесс снятия санкций с России может начаться после установления перемирия в Донбассе.

    "Официальная позиция такова: когда установится полноценный мир, тогда будут отменены все без исключения санкции", — сообщил он в Берлине во время выступления на форуме, организованном изданием Handelsblatt.

    При этом глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что антироссийские санкции будут сниматься постепенно.

    "Санкции вводились постепенно, и снимать их мы будем тоже постепенно", — сказал Габриэль, добавив, что США тоже, скорее всего, начнут отменять ограничительные меры в отношении России, когда на юго-востоке Украины установится продолжительное перемирие.

    В минувший вторник Габриэль заявил, что первым шагом к снятию санкций может стать ввод миротворцев ООН в Донбасс. 

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