Постпред Украины при ООН сообщил, когда вопрос миротворцев сдвинется с места

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко надеется, что вопрос введения миротворцев в Донбасс сдвинется с места до конца года, пока Украина будет пребывать в составе Совета безопасности ООН.

"Увидим, что из этого получится, но, я думаю, это займет долгое время. Хотелось бы, чтобы в период пребывания Украины в составе Совета Безопасности этот вопрос сдвинулся с места. Главное для нас заключается в том, что миротворческая операция не может быть одобрена, если этого не поддерживает страна, куда эта миссия предназначается. То есть, любые элементы, которые нас не будут устраивать, конечно, станут барьером для того, чтобы операция была одобрена. Поэтому от нас зависит очень многое, и наше слово будет последним, независимо от того, останемся мы на тот момент в составе Совета Безопасности ООН", — сказал Ельченко в опубликованном в субботу интервью информагентству "Укринформ".

Также, по его мнению, в миссию должны войти не сотни, а тысячи миротворцев.

Украина является непостоянным членом Совета безопасности ООН на двухлетний период (в течение 2016 и 2017 годов.) В состав СБ ООН входят пять постоянных членов (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) и десять непостоянных, которых избирают на два года.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.