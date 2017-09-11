Меркель одобрила инициативу Путина по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат", — заявил Зайберт.

Он подчеркнул, что Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.

Также во время разговора, состоявшегося во второй половине дня, "было достигнуто согласие, что конфликт вокруг ядерного вооружения КНДР должен решаться мирным путем", добавил Зайберт.