Пьяный командир десантной роты ВСУ угрожал подчиненным гранатой

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Командир роты высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения угрожал личному составу взорвать гранату, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Согласно информации, в воскресенье вечером, 10 сентября, во время проведения мероприятий по загрузке военной техники на одной из станций в Черкасской области командир роты угрожал подчиненному личному составу взрывом гранаты во время построения.

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После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию.

Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1.

Накануне стало известно, что в Канатово Кировоградской области убили двух военнослужащих.