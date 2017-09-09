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    Общество

    Опыт военных действий ВСУ интересен даже американцам - эксперт

    (обновлено: )66
    Во время операций в Афганистане, в Ираке военные США редко когда сталкивались с использованием противником средств противовоздушной обороны. На это в эфире «ГС» обратил внимание военный эксперт Игорь Левченко.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовала первая фаза международных военных учений Rapid Trident-2017.

    Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2016 на Яворовском полигоне
    Минобороны Украины
    Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2016

    Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Там отмечают, что в рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 американские партнеры с одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью обучить украинских коллег-летчиков методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

    Каким опытом во время учений могут поделиться украинские летчики, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

    "Нашим пилотам есть что рассказать своим американским партнерам, поскольку опыт военных действий на востоке Украины, он интересен тем, что характеризуется использованием, в том числе активным, средств противовоздушной обороны, а наши западные партнеры, которые имеют достаточно широкий опыт участия в миротворческих операциях, в операциях подобных тем, что проходили в Афганистане, в Ираке, они наоборот, редко когда сталкивались именно с противодействием средств противовоздушной обороны со стороны противника", — пояснил Левченко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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