Опыт военных действий ВСУ интересен даже американцам - эксперт

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовала первая фаза международных военных учений Rapid Trident-2017.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Там отмечают, что в рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 американские партнеры с одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью обучить украинских коллег-летчиков методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

Каким опытом во время учений могут поделиться украинские летчики, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

"Нашим пилотам есть что рассказать своим американским партнерам, поскольку опыт военных действий на востоке Украины, он интересен тем, что характеризуется использованием, в том числе активным, средств противовоздушной обороны, а наши западные партнеры, которые имеют достаточно широкий опыт участия в миротворческих операциях, в операциях подобных тем, что проходили в Афганистане, в Ираке, они наоборот, редко когда сталкивались именно с противодействием средств противовоздушной обороны со стороны противника", — пояснил Левченко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.