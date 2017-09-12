Главные события начинающегося дня, 12 сентября

NICHOLAS KAMM / AFP

РИА Новости Украина

Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник по Киеву). Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

Законопроект об отмене законодательства Евросоюза на территории Великобритании, так называемый "Билль об отмене" в понедельник принят в палате общин британского парламента во втором чтении. Второе чтение — одна из промежуточных стадий рассмотрения законопроекта, хотя и очень существенная — фактически, это первое публичное рассмотрение документа. Законопроекты, одобренные во втором чтении, направляются в постоянные профильные парламентские комитеты, где рассматриваются детально. Затем следует так называемая комитетская стадия, она заканчивается составлением доклада по законопроекту, который представляется палате общин. После стадии доклада и третьего чтения законопроекта документ считается де-факто принятым и поступает на одобрение в палату лордов, а затем к королеве, которая теоретически может наложить вето. В последний раз это право было использовано в XVIII веке. "Билль об отмене" — один из самых важных законодательных актов в стране за всю новейшую историю. Как это следует из названия, он позволит отменить британский Акт о Европейских сообществах 1972 года и прекратит юрисдикцию европейских судов в стране. Документ 1972 года стал основой для имплементации европейских законов в Великобритании. Также сообщается, что во вторник после полудня британское правительство опубликует внешнеполитическую стратегию, которой будет следовать после выхода из Евросоюза. Так, Великобритания после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности, сообщил РИА Новости источник в британском правительстве.

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Украинские пограничники и полицейские во Львове пытаются вручить экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинско-польской границы, заявили в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является. Пограничники и полицейские пытаются найти Саакашвили в отеле, где он остановился, сказали в пресс-службе, при этом не уточнив, до сих пор ли Саакашвили находится во Львове. Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям. Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

facebook.com/davit.sakvarelidze Полиция пришла к Саакашвили в гостиницу во Львове

Шторм "Ирма" ослаб до уровня тропической депрессии, сильные ливни продолжаются на юго-востоке США, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC). Сейчас "Ирма" движется на северо-запад со скоростью 24 километра в час. Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты — Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.

Президент Турции Тайип Эрдоган опроверг сообщения СМИ о том, что якобы провел тайную встречу с президентом Сирии Башаром Асадом по просьбе президента РФ Владимира Путина.

"Я не встречался с Асадом и не собираюсь встречаться с ним", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Казахстан, его цитирует газета Hürriyet. Турция наряду с Россией и Ираном участвует в переговорах по Сирии в Астане как гарант перемирия. Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

Анкара внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Перу объявило посла КНДР персоной нон грата и предписало ему покинуть страну в течение пяти дней, сообщает МИД страны. Несколькими днями ранее посла КНДР объявила персоной нон грата Мексика. Северокорейские послы на всем американском континенте теперь остаются только в Бразилии и на Кубе. Сообщается, что решение правительства "принято в связи с неоднократными и грубыми нарушениями резолюции СБ ООН, игнорированием призывов международного сообщества о выполнении обязательств".