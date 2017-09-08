В ВР потребовали у Сыроид извиниться за слова о "незаконности ВСУ в Донбассе"

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид должна извиниться за "слова о незаконности ВСУ в Донбассе", заявил с трибуны Рады народный депутат "Народного фронта" Юрий Береза.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании парламентского комитета по Нацобороне заявила, что у Вооруженных сил Украины нет конституционных оснований выполнять задачи в зоне проведения АТО в Донбассе.

"Я хотел бы попросить должностное лицо извиниться перед украинским солдатом. <…> Это выступление сейчас тиражируется всеми центральными российскими СМИ. Оно тиражируется в том контексте, что Украинское государство не состоялось, что у нас нет порядка, нет парламента", — сказал Береза.

Он также подчеркнул, что фракция "Самопомич", которая делегировала Сыроид на пост вице-премьера, дать моральную оценку ее заявлению.