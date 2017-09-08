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    Политика

    В ВР потребовали у Сыроид извиниться за слова о "незаконности ВСУ в Донбассе"

    (обновлено: )25916
    Юрий Береза заявил, что заявление Оксаны Сыроид о том, что у Вооруженных сил Украины нет конституционных оснований выполнять задачи в зоне проведения АТО в Донбассе, тиражируется российскими СМИ.
    Юрий Береза
    УНИАН

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид должна извиниться за "слова о незаконности ВСУ в Донбассе", заявил с трибуны Рады народный депутат "Народного фронта" Юрий Береза.

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    Вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании парламентского комитета по Нацобороне заявила, что у Вооруженных сил Украины нет конституционных оснований выполнять задачи в зоне проведения АТО в Донбассе.

    "Я хотел бы попросить должностное лицо извиниться перед украинским солдатом. <…> Это выступление сейчас тиражируется всеми центральными российскими СМИ. Оно тиражируется в том контексте, что Украинское государство не состоялось, что у нас нет порядка, нет парламента", — сказал Береза.

    Он также подчеркнул, что фракция "Самопомич", которая делегировала Сыроид на пост вице-премьера, дать моральную оценку ее заявлению.

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