Турчинов назвал сроки поступления новых танков "Оплот"на вооружение ВСУ

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КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником и сообщил, что новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение ВС страны.

В воскресенье в Украине отмечают День танкиста.

"Украина гордится достижениями отечественных конструкторов в создании самых современных боевых машин, которые имеют отличные тактико-технические характеристики. Украинская бронетанковая школа — одна из самых мощных в мире! И именно новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение Вооруженных сил Украины", — говорится в поздравлении Турчинова, опубликованном на сайте СНБО в воскресенье.

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Ранее Турчинов сообщил, что государственный оборонный заказ на 2018 год предусматривает приобретение минимум десяти танков "Оплот" для армии Украины.