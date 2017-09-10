наверх
10.09.201715:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Турчинов назвал сроки поступления новых танков "Оплот"на вооружение ВСУ

    (обновлено: )156
    Поздравляя украинских танкистов с профессиональным праздником, секретарь СНО заявил, что новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение Вооруженных сил Украины.
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником и сообщил, что новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение ВС страны.

    facebook.com/GeneralStaff.ua
    Закон о реинтеграции Донбасса... последние штрихи

    В воскресенье в Украине отмечают День танкиста.

    "Украина гордится достижениями отечественных конструкторов в создании самых современных боевых машин, которые имеют отличные тактико-технические характеристики. Украинская бронетанковая школа — одна из самых мощных в мире! И именно новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение Вооруженных сил Украины", — говорится в поздравлении Турчинова, опубликованном на сайте СНБО в воскресенье.

    Смотрите также: Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса — это сценарий замораживания конфликта

    Ранее Турчинов сообщил, что государственный оборонный заказ на 2018 год предусматривает приобретение минимум десяти танков "Оплот" для армии Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили с сыном в автобусе
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия