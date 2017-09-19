Козак: курс гривны – в заложниках зарплаты бюджетников

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Проект Закона о Госбюджете Украины на 2018 год предусматривает с 1 января повышение прожиточного минимума до 1 700 гривен, а к концу следующего года прожиточный минимум увеличится еще на 153 гривны и составит 1 853 гривен. В то же время, более чем на 500 гривен возрастет с 2018-го минимальная зарплата и будет не 3 200 как сейчас, а 3 723 гривен.

Существует ли риск, что рост расходов спровоцирует девальвацию гривны и очередной виток инфляции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

"Это повышение — не такое большое и влиять на ближайшую инфляцию оно не будет. Повышение прожиточного минимума на 9% не является существенным для той инфляции, к которой мы привыкли. Напомню, что в 2015 году инфляция была более 40%, в 2016 году — 12%, а в этом году ожидается примерно до 12%. Что касается курса нацвалюты, то есть будет ли это способствовать девальвации гривны, то на этот показатель повышение прожиточного минимума тоже не повлияет. Другое дело, что это общее повышение учителям, врачам, затем — достаточно существенное повышение минимальной зарплаты, это уже может иметь определенное влияние и на инфляцию, и на девальвацию, то есть на курс гривны", — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.