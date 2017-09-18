Курс валют НБУ: евро взлетел

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны к иностранным валютам в понедельник, 18 сентября.

Курс гривны к доллару установлен на уровне 2622,43 грн за 100 долларов, к евро — 3137,22 грн за 100 евро.

Курс национальной валюты к российскому рублю установлен на отметке 4,558 грн за 10 рублей.

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Напомним, в преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен.