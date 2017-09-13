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13.09.201709:49
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    Экономика

    Нацбанк укрепил курс гривны

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (22)

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    Курс гривны к доллару установлен на уровне 2601,89 грн за 100 долларов, к евро — 3104,84 грн за 100 евро, к российскому рублю - на отметке 4,543 грн за 10 рублей.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны к иностранным валютам в среду, 13 сентября.

    Курс гривны к доллару установлен на уровне 2601,89 грн за 100 долларов, к евро — 3104,84 грн за 100 евро.

    Курс национальной валюты к российскому рублю установлен на отметке 4,543 грн за 10 рублей.

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    Напомним, в преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен. 

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