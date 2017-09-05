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05.09.201716:43
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: доллар дорожает… неужели Гонтарева вернулась?

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    С началом осени доллар в украинских обменниках опять начал дорожать, за ним потянулась и европейская валюта… Эксперты беспощадны: обещают, что такие курсы валют — далеко не предел. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен. Менялы традиционно заявляют, что на рынке не хватает валюты, эксперты не менее традиционно называют такое подорожание не иначе как "сезонное явление".

    В украинском сегменте не все согласны с такими версиями: "Россказни о том, что валюта дорожает из-за сезонных факторов — это не правда. На самом деле бизнесмены и просто разумные люди понимают, что мы вступаем в очень горячую политическую осень"; "РАДИ ПОНТОВ ПЕРЕД МВФ ВЛАСТЬ ОБВАЛИЛА ГРИВНУ Наверняка многие из вас заметили падение гривны — сразу на 50 копеек. И это только начало. При этом власть рассказывает обратное…". "О, доллар снова растет. Что, Гонтарева из отпуска вернулась?" - есть среди украинцев и такие версии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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