Курс гривны: ожидаемая неожиданность произошла, а дальше?

Виктор Скаршевский, экономический аналитик

Что случилось

За прошедшую неделю гривна обесценилась на 40 копеек на межбанковском рынке (до 26,08 грн/$) и на 75 копеек– на наличном (до 26,35 грн/$). Перед этим у гривны был длительный период укрепления – с апреля до конца августа обменный курс ревальвировал почти на полторы гривны – с 27,15 грн/$ до 25,7 грн/$.

Почему происходят такие колебания национальной валюты, что ожидать до конца года и каковы перспективы гривны на ближайшие годы? Ответим по порядку на эти вопросы.

Почему гривна укреплялась в апреле-августе

Украина сырьевая страна с сырьевым экспортом, полностью зависящая от внешнеэкономической конъюнктуры и погоды. Именно эти два фактора повлияли на длительное укрепление гривны в апреле-августе этого года. Цены на металл и руду существенно выше прошлогодних (на 30-35%), а хорошая погода благоприятствовала рекордному урожаю за всю историю независимости, что позволило нарастить поступления валютной выручки в Украину от экспорта зерновых в этом году.

Примечательно, но гривна укрепилась даже несмотря на транспортную блокаду Донбасса (введенную Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале текущего года), которая привела к уменьшению экспорта в физических объемах на 9%. Просто в долларах экспорт вырос, так как рост мировых цен на металл и руду (на 30-35%) с лихвой компенсировал падение физических объемов.

Не в последнюю очередь на укрепление гривны повлияла и бедность украинских граждан. В январе-августе 2017 года население продало валютных сбережений на 2 млрд долларов больше, чем купило валюты за тот же период. Другими словами, украинские граждане проедают свои валютные запасы не имея достаточных текущих доходов.

Также позитивно на гривну повлиял и тот факт, что в 2017 году относительно невысокие выплаты по внешнему долгу и резервов Нацбанка достаточно для их погашения.

Почему гривна в сентябре начала обесцениваться

Сезонность, которая проявляется в последние 2 года, после того, как гривну отпустили в "свободное плавание". Все просто. Повышение деловой активности увеличивает спрос на валюту. Импортеры начинают более активно закупать товар, в том числе и "серые" импортеры. Причем настолько активно, что рост наличного курса обгоняет межбанковский. Как известно, "серые" импортеры по разным, прежде всего налоговым, причинам предпочитают покупать валюту не на межбанке, а на наличном рынке.

Другой сезонный фактор — скорое начало отопительного сезона и закупка импортных энергоносителей, в том числе для сбора урожая.

Психологическая составляющая. Граждане, видя начало повышения курса доллара, начинают его более активно скупать, опасаясь его дальнейшего повышения. Это увеличивает дефицит валюты на наличном рынке и еще больше толкает курс вверх.

Спекулятивная составляющая. Экспортеры придерживают валютную валютную выручку в ожидании еще большего роста курса доллара, сокращая тем самым предложение иностранной валюты и стимулируя еще большее обесценивание гривны.

Чего ожидать до конца года?

Сдерживающим фактором от стремительной девальвации будут более высокие мировые цены на сырье (металл, руда, зерно) сравнительно с прошлым годом. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре в Украину заходит больше валютной выручки, чем в прошлом году. По оценкам Национального банку Украины, от металлургического экспорта, из-за более высоких мировых цен, в Украину поступит на 1 млрд долларов валютной выручки больше, чем изначально ожидалось.

Поведение Нацбанка может влиять как на усиление, так и на ослабление курса гривны. Скорее на ослабление, потому что у Нацбанка есть обязательства перед МВФ по увеличению золотовалютных резервов, поэтому НБУ не будет расходовать много валюты на удержание курса гривны. Тем более, что Национальный банк обязан накапливать золотовалютные резервы для предстоящих огромных выплат по внешних долгов в 2018-2020 годах.

На ослабление курса будут влиять сезонные факторы, приводящие к росту спроса на валюту – возобновление деловой активности, отопительный сезон, сбор урожая.

Также в ослаблении гривны активно поучаствует и правительство, когда в декабре расходы бюджета превысят среднемесячные в 2,5-3 раза, как в предыдущие 3 года.

Если сохранится благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, к концу года курс может составить 27,5-28 грн/доллар. Тем более, в Законе о бюджете записан курс 27,2 грн/доллар. Кстати правительство заинтересовано в девальвации гривны, так это увеличивает доходную часть бюджета (40% доходов госбюджета зависит от обменного курса – ввозная пошлина, НДС на импорт, акцизы на импорт и т.п.).

Кстати, в августе доходы государственного бюджета были выполнены всего на 90% — т.е. в августе недополучено 8 млрд грн, в том числе из-за произошедшей ревальвации гривны, которая привела к уменьшению доходов бюджета, привязанных к валютному курсу.

Если же на мировом сырьевом рынке начнется ухудшение, что вполне вероятно, и на это наложатся сезонные и внутренние негативные факторы, то курс к концу года и в первой половине января может достичь и 30 грн/доллар.

Дальнейшие перспективы

Они не радужные. В следующем году внешнеэкономическая конъюнктура на рынке металлургической продукции начнет ухудшаться и мировые цены на металл и руду поползут вниз. Урожай зерновых будет ниже, чем в прошлом году — погода играет против гривны.

К тому же, в 2018-2020 годах предстоят огромные выплаты по внешним долгам в сумме 22 млрд долларов – 16 по прямому внешнему долгу и 6 млрд долларов по долгу, гарантированному государством. С учетом ежегодного дефицита текущего счета платежного баланса в 3-4 млрд долларов – потребность в валюте в 2018-2020 годах составит 30-32 млрд долларов.

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Реальных же источников поступлений валюты в Украину почти не существует — приток иностранных инвестиций в Украину с 2014 года сократился до мизерных величин (1-1,5 млрд долларов в год), доступ на внешние рынки капиталов практически закрыт (если и приоткроется, то под 7-8% годовых с коротким сроком заимствований), а МВФ и другие международные финансовые организации кредитуют Украину на 30-40% от запланированного.

С учетом сырьевой структуры украинской экономики, зависимости от циклов на мировых рынках сырьевых товаров, а также недостатка валюты для выплат по внешним долгам в 2018-2020, гривна запрограммирована на дальнейшую девальвацию и регулярные кризисы, совпадающими со снижением мировых цен на сырьевые товары.