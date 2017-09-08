Природа снижения курса гривны. Что сейчас, что завтра?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Национальная валюта в начале сентября полностью утратила позиции, которые были отвоеваны у доллара в середине лета и теперь вернулась к показателям начала года.

Основным причинами роста курса является высокий ажиотаж со стороны населения и банков. Спрос на "зеленый" был настолько высоким, что его не помогли погасить даже валютные интервенции НБУ. Еще 31 августа регулятор впервые за два месяца вышел на межбанк с продажей валюты, объявив о продаже 70 млн. долларов, однако это не снизило спрос. Во вторник, 5 сентября, НБУ осуществил вторую попытку стабилизировать курс, проведя аукцион по продаже 100 млн долл. Однако это лишь на время остановило курс гривны. Регулятор надеется, что гривна в этом году не будет падать, а курс помогут стабилизировать поступления экспортеров, благо, сейчас сформировалась благоприятная конъюнктура на рынке зерна, стали и железной руды.

На курс доллара влияют целый ряд факторов. Среди них:

— сезонный рост импортных закупок газа и других энергоносителей (теперь уже и американского и южноафриканского угля),

— импорт потребительских товаров,

— рост бюджетных расходов,

— высокая инфляция,

— активизация деловой активности после лета.

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Значительную роль играет и рост выплат по долгам. В частности, 3 августа Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 миллионов долларов, потратив на это золотовалютные резервы НБУ.

"Сезонный рост курса доллара является для нас традиционным. В этом году это связано с тем, что на рынке настроения далеко не позитивные, а негативные. Экономический рост достаточно слабый, дальнейшая ситуация неопределенная. Все это ведет к необдуманным покупкам валюты, как это было зимой 2017 году. С валютой это случается, как и с другими товарами, как например, с молокой или гречкой. Если цены растут, то население старается брать про запас. Вторым моментом это является тот факт, что Министерство финансов накопило достаточно большой объем наличности на казначейском счете. Мы видим, что они запасли достаточно большие объемы денег для возврата НДС экспортерам. И конечно же, часть этих средств попадает на валютный рынок", — заявил РИА Новости Украина финансовый эксперт Виталий Шапран.

По его словам, колебания ликвидности со стороны госсектора вызваны тем, что Минфин неравномерно использует ресурсы, что создает "головную боль" на валютном рынке.

"60 млрд. грн на казначейском счете — это на 25% больше, чем вся ликвидность банковской системы, и конечно же такая инъекция в рынок она будет приводить к курсовым колебаниям. Это закономерно. Выкуп валюты приводит к тому, что на рынке остается не валюта, а гривневая масса, и она потом "вылазит" и может дестабилизировать ситуацию", — считает эксперт.

По его мнению, в стране не наблюдается экономических предпосылок для обвала курса гривны, поэтому валютный курс должен стабилизироваться в течение ближайших двух-трех недель.