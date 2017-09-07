Корнейчук: расскажу вам о природе роста курса доллара

РИА Новости Украина

Курс доллара в Украине устремился вверх. Нацбанк на 7 сентября установил его значение на уровне 25,98 гривны за доллар. В то же время на неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со средой 6 сентября и составил 26,48 гривны за доллар (средняя продажа).

Пять основных причин роста курса на своей странице в Facebook перечислил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"1) Летом у народа по дешевке скупили доллары, которые этот же народ бросится, выпучив глаза, скупать назад. Но уже дороже. Прибыль — сотни миллионов.

2) Экспортеры (и Порошенко в их числе) потихоньку заводят в Украину валюту. А значит: им надо меньше долларов потратить — больше гривны получить.

3) Рост курса — это автоматическое повышение цен. И больше поступлений НДС в бюджет. Следовательно — больше можно украсть. А также найти деньги на обещанные социальные "подачки".

4) Власть начинает "разводняк" народа на теме необходимости срочного получения денег МВФ. Мол, если мы не примем пенсионную и медицинскую реформу, не начнем продажу земли, то МВФ не даст денег. И курс будет 100.

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5) В ближайшее время Порошенко надо "пропихнуть" в Раде Минские соглашения под видом закона о реинтеграции Донбасса. Поэтому надо отвлечь внимание общественности от этой темы. Паника с ростом курса доллара — это идеальный вариант", — написал эксперт.