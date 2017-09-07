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    Корнейчук: расскажу вам о природе роста курса доллара

    (обновлено: )30920
    Власть начинает "разводняк" народа на теме необходимости срочного получения денег МВФ. Мол, если мы не примем пенсионную и медицинскую реформу, не начнем продажу земли, то МВФ не даст денег. И курс будет 100, подчеркивает полианалитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Курс доллара в Украине устремился вверх. Нацбанк на 7 сентября установил его значение на уровне 25,98 гривны за доллар. В то же время на неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со средой 6 сентября и составил 26,48 гривны за доллар (средняя продажа).

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
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    Пять основных причин роста курса на своей странице в Facebook перечислил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "1) Летом у народа по дешевке скупили доллары, которые этот же народ бросится, выпучив глаза, скупать назад. Но уже дороже. Прибыль — сотни миллионов.

    2) Экспортеры (и Порошенко в их числе) потихоньку заводят в Украину валюту. А значит: им надо меньше долларов потратить — больше гривны получить.

    3) Рост курса — это автоматическое повышение цен. И больше поступлений НДС в бюджет. Следовательно — больше можно украсть. А также найти деньги на обещанные социальные "подачки".

    4) Власть начинает "разводняк" народа на теме необходимости срочного получения денег МВФ. Мол, если мы не примем пенсионную и медицинскую реформу, не начнем продажу земли, то МВФ не даст денег. И курс будет 100.

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    5) В ближайшее время Порошенко надо "пропихнуть" в Раде Минские соглашения под видом закона о реинтеграции Донбасса. Поэтому надо отвлечь внимание общественности от этой темы. Паника с ростом курса доллара — это идеальный вариант", — написал эксперт.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Скриншот с сайта Facebook

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