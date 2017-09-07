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07.09.201708:07
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    Курс валют НБУ: евро подскочил до 31 гривны

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару на четверг установлен на уровне 2598,22 грн за 100 долларов, к евро — 3099,93 грн за 100 евро.
    Валюта
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны к иностранным валютам четверг, 7 сентября.

    Курс гривны к доллару установлен на уровне 2598,22 грн за 100 долларов, к евро — 3099,93 грн за 100 евро.

    Курс национальной валюты к российскому рублю установлен на отметке 4,531 грн за 10 рублей.

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    Напомним, в преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен. 

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