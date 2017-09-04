Устенко: Нацбанк просчитался

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что Национальный банк Украины совершил тактическую ошибку, выдерживая летом курс 25, 26,5 гривен за доллар.

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"Не забывайте, что Национальному банку не мешало бы пытаться формировать золотовалютные резервы, которых по большому счету не так много. И 17,5 млрд долларов или около того точно недостаточно для того, чтобы обслуживать наши предстоящие выплаты на протяжении 2018-2019 гг, когда Украина должна вернуть по внешним государственным займам около 10 млрд долларов плюс еще один миллиард на протяжении этого года. Мне казалось бы логичным не допускать укрепления гривны, а насколько это возможно формировать свою собственную «подушку безопасности", что в общем делалось. Но не так активно, как должно было делаться. И это была основная причина, почему мы видели укрепление гривны — не потому, что ситуация не стала лучше, а потому что Национальный банк просчитался", — сказал Олег Устенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Для исполнительного директора Международного фонда Блейзера дополнительным фактором, который свидетельствует о том, что девальвация гривны возможна и она должна состоятся, является статистика по торговому балансу.

"Наш торговый баланс снова вошел в зону дефицита, и это основной фактор, который свидетельствует о том, что может быть девальвация. Плюс я бы сказал, что девальвация может быть не такой значительной, если бы к нам зашли значительные притоки прямых иностранных инвестиций. Но если посмотреть, сколько денег зашло за семь месяцев этого года в виде прямых иностранных инвестиций, а это 1,3 млрд долларов, пусть на начало осени это будет около 1,5 млрд, но это точно не выведет нас на параметр ППИ больше прошлого года, когда было около 3,5 млрд. Скорее всего в этом году максимум, который мы можем получить в виде прямых иностранных инвестиций, — это 2,5 млрд. И этого тоже недостаточно для того, чтобы нивелировать курсовые колебания. И для меня это также фактор того, что гривна будет находиться под девальвационным давлением", — пояснил экономист.

При этом эксперт уточнил, что давление не будет слишком сильным.

"Вполне вероятно, что Национальный банк Украины попытается выдерживать курс на конец этого года на уровне около 28,5 гривен за один доллар. Опять-таки, если не будет серьезных подвижек в текущей системе координат", — прогнозирует Устенко.



