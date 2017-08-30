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30.08.201707:51
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    Курс валют НБУ: гривна падает, евро растет

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    Согласно данным регулятора, курс евро на среду установлен на отметке 3065,08 грн за 100 евро, российского рубля — 4,346 грн за 10 рублей, доллара - 2544,05 грн за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на среду, 30 августа, на уровне 2544,05 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3065,08 грн за 100 евро, российского рубля — 4,346  грн за 10 рублей.

    Смотрите также: Украинцы и еврооптимизм: безвиз есть, а денег нет

    Как сообщалось ранее, евро в минувшем месяце побил рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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