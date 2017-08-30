Дело против Гонтаревой, политика НБУ и падение гривны — кто в ответе?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Появились новые материалы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка. Об этом сообщил прокурор Владислав Куценко. По его словам, речь идет об искусственном обесценивании гривны и распродаже за бесценок активов ликвидируемых банков.

Также прокурор подчеркнул, что колебания курса с 11 до 30 гривен может квалифицироваться как злоупотребление служебным положением, поскольку именно Нацбанк должен отвечать за стабильность национальной валюты.

В то же время туман вокруг будущего нового главы регулятора постепенно развеивается. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко определился с двумя кандидатами на должность главы Национального банка Украины и внесет одну из кандидатур на утверждение в Верховную Раду до конца сентября.

Что помешало НБУ сдержать падение гривны, и понесет ли кто-то за это ответственность, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Мог Нацбанк сдержать падение гривны?

— Мог – не мог, это его обязанность, потому что в законе о НБУ четко прописаны основные функции НБУ: это стабильная денежная единица Украины. У него были все инструментарии для того, чтобы курс удерживать. Да, конечно, при этом были бы проблемы в какой-то степени с социальными выплатами, вполне возможно, а, может быть, и нет, или еще что-либо, но для этого есть правительство, для этого есть президент, который должен применять различные мероприятия, в том числе, ВР.

У него есть очень хороший инструментарий – это своими инструментами связывать гривну, не допускать ее избыточное нахождение на рынке, как минимум. Это раз. Во-вторых, он должен прогнозировать, что любое финансирование банков для тех или иных потребностей банков, если он не просчитывал о том, что они могут повлиять на курс валют. Например, какой-либо банк потребовал срочно для выравнивания своей ликвидности какую-то огромную суму денег. НБУ их выдавал, эти деньги бросались в экономику, в банки, банки выплачивали либо проводили свои операции, попадали на рынок, а эти деньги были не обеспечены ни товарами, ни услугами. Таким образом, они начали душить доллар, и доллар начал резко расти.

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Все происходило при молчаливой, в основном, поддержке почти всех?

— Да, молчаливой поддержке, потому что реально никто ничего не понимал, что происходит. Но, с другой стороны, я всегда говорил, что все ссылались на войну, у нас плохая экономическая ситуация, пришли к власти, у нас на счетах казначейства было 100 тысяч гривен и все, государство было банкрот, и поэтому мы вынуждены. Так вот, та же самая ситуация проходила в Грузии, когда треть территории было потеряно, когда бомбили вплоть до Тбилиси, но курс лари как был, так и сегодня остался на одном и том же месте. И при этом уровень средней зарплаты вырос в 8-10 раз. Поэтому в данной ситуации, конечно, пострадали бы кое-кто. Это, может быть, какие-то бизнес-процессы пострадали бы, это, может быть, пострадали бы какие-то репутационные вещи, но в любом государстве стабильность валюты – это самое основное, потому что на нее нанизываются и пенсионные программы, и социальные выплаты, и сбережения граждан и т.д. К сожалению, НБУ в лице Гонтаревой эту роль не выполнил и, конечно, должен отвечать, но здесь вопрос ответственности. Ответственность находится только в политической плоскости. Я не думаю, что здесь будут какие-то уголовные вещи, уголовные дела. Это, по большому счету, ответственность той политической силы или того политического процесса, который происходил при назначении и при оценке ее деятельности.

То есть никакого расследования и никакого приговора не будет? Зачем тогда сейчас делают такие заявления?

— Просто начинается осень, начинается новый политический сезон, и существуют те или иные эксперты, которые отрабатывают работу на те или иные политические силы и поэтому начинают расшатывать, создавать какие-то такие напряжения. Сегодняшнее законодательство построено так, что очень тяжело привлечь к ответственности конкретного человека, потому что, как правило, любые решения принимаются коллегиально, любые решения принимаются в рамках законодательных процедур, и поэтому у нас возникает коллизия.

От тех действий, в которых обвиняют Гонтареву в прокуратуре, выиграли олигархат и власть?

— В выигрыше оказалась в то время власть, которая не нашла более других инструментов, либо не захотела искать для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Ей оказалось проще включить печатный станок и таким образом обрушить гривну, но за счет этого каким-то образом стабилизировать ситуацию.

Сейчас Петр Порошенко определился с двумя кандидатами на должность главы Национального банка Украины и внесет одну из кандидатур на утверждение в Верховную Раду до конца сентября. Кто это может быть? Ранее говорили о кандидатуре Лавренчука…

— Если был бы Лавренчук, было бы неплохо, потому что это опытный банкир на рынке, понимает все процессы. С другой стороны, мы можем констатировать только то, что на эту должность будет только преданный человек президента в хорошем либо плохом смысле слова, и вопрос независимости – это, к сожалению, не в наших реалиях. У нас, к сожалению, НБУ всегда зависит, и глава НБУ, либо от президента, либо от Кабмина и поэтому это все пока рассказы для народа. С другой стороны, любая бы кандидатура была бы интересна, хороша, подчеркиваю, любая, если бы были сделаны оценки предшественника, выявлены все огрешности, расставлены все приоритеты, что нужно делать, чтобы это не повторить, грубо говоря, раздать каждому по орехам либо по медалям. Пока этого не будет, это все будет бесполезно. Любой человек будет приходить и будет продолжать делать все то, что будет выгодно на этом этапе нынешней власти.

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Много ли зависит от главы НБУ?

— Если бы глава НБУ у нас был бы независим, то тогда, как минимум, у нас гривна была бы стабильна, не взирая на то, что кому-то где-то не выплатили зарплаты, кому-то где-то не были выполнены те или иные платежи и т.д. Это, в свою очередь, бы подтолкнуло правительство двигаться немножко, проводить реальные реформы как в социальной сфере, так и в экономике, и тем самым развивать наше общество. Поэтому вопрос ключевой – независимость, то есть он должен назначаться, например, на пять лет или на десять лет. Как только валюта зашаталась, этого человека немедленно надо снимать. И тогда бы следующий глава НБУ понимал бы, что если он пойдет в эту сторону, то он либо сам пойдет в отставку, либо его снимут. К сожалению, мы видим, у нас это не прошло. Человек достаточно поруководил этими процессами, спокойно ушел в отпуск и родина ему скажет спасибо.

Напомним, экономика будет способствовать укреплению гривны, только если в Украине начнут больше производить товаров с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевых товаров, подчеркнул эксперт по ценным бумагам Юрий Товстенко.