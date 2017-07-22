Рост курса гривны: праздновать победу еще рано - эксперт

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Украине постепенно восстанавливается доверие к гривне и происходит дедолларизация, заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий. По его словам, за два квартала этого года удалось взять под контроль инфляционные факторы. Также за это время снизились основные риски банковского сектора.

Оптимистичное заявление и.о. руководителя НБУ в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов.

"Я не совсем согласен с оценкой Национального банка, хотя в принципе, да, мы говорим о тенденциях. Сейчас мы видим несколько месяцев, что украинцы больше долларов сдают, чем покупают. Но все-таки есть фундаментальные факторы, которые сегодня действуют на рынок, и мы не можем сегодня с полной уверенностью сказать, что да, у нас происходит тренд на дедолларизацию, укрепляется гривна в плане того, что люди начали доверять этой валюте, и поэтому здесь праздновать победу я бы пока что поостерегся", — заявил эксперт.

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