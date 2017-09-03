Осенние приключения гривны пройдут в жанре триллера

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Тема валютного курса в Украине остается одной из самых актуальных. Украина, как никакая другая страна, волнуется, когда меняется курс национальной денежной единицы. И если сравнивать с постсоветскими и постсоциалистическими странами, наверное, ни в одной из них широкие слои населения столь не вовлечены в проблемы курсообразования.

У нас же любой гражданин, от школьника до пенсионера, разбуди его среди ночи, расскажет, что происходит с курсом гривны, почему не работает Нацбанк, когда нам дадут транш МВФ и как это повлияет на курс. И в этом уникальность Украины, которой, пожалуй, тоже можно гордиться. Ведь если спросить любого жителя европейской страны об соотношении доллара к евро, он затруднится с ответом, более того, это практически никого не волнует. В Украине же любые валютные колебания — это то, что потрясает всех нас. Что ждет украинцев этой осенью и каким будет курс доллара к концу года рассказали эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

"К сожалению, то, что происходит у нас, — это показатели слабости экономики, того, что в течение всех лет независимости у нас не сформирована та валютно-денежная система, которая бы позволяла относительно устойчиво чувствовать себя и стране, и гражданам. И, в принципе, в любых нормальных условиях валютные колебания — это вопросы тех, кто работает с валютой, кто торгует валютой, инвесторов, то есть очень узкого круга специалистов", — сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

Что касается прогноза валютного курса, то по словам эксперта, те процессы, которые наблюдались в конце августа по Национальному банку, и то, что происходит в обменных киосках, свидетельствуют о том, что надеяться на крепость гривны не стоит — она будет слабеть. Вопрос только в том, насколько быстро и резко гривна будет опускаться, и кто на это будет влиять, поэтому, согласно приключенческому жанру, интрига сохраняется.

"Если посмотреть на то, что Нацбанк и правительство подтверждали прогноз среднегодового курса в 27,2 гривны за доллар, и даже с учетом того, что зимой и весной у нас «зашкаливала» немножко гривна, то я думаю, что и государству, конкретно Национальному банку и правительству выгодно, чтобы прогноз совпал. Поэтому среднегодовой курс будет на этом уровне. Но то, что у нас редко какие прогнозы совпадают, и отчитаться перед тем же Международным валютным фондом о том, что Нацбанк спрогрозировал и так и произошло, я думаю, что гривна будет именно тем объектом, которым отчитаются перед МВФ. Сейчас лучше параметры, чем 27,2, и осенью ухудшение курса гривны к доллару приведет к тому, что среднегодовой и будет 27,2 гривны за доллар. Поэтому мы должны сориентироваться на то, что плавно или не плавно, но к Новому году гривна будет дешеветь", — прогнозирует Плотников.

Что касается возможных рисков, то, как констатировал экономист, Украина не вышла из экономического кризиса, продолжаются военные действия в Донбассе, отрасли, которые пострадали от утраты Крыма и войны, не были восстановлены — структура промышленности и экономики в целом не были переориентированы, поэтому рисков более, чем достаточно. Кроме того, сейчас внешние рынки негативны для украинских экспортеров сырьевой продукции.

"К сожалению, картина курса гривны к доллару прогнозируемо более пессимистическая, чем нам бы всем хотелось", — разочаровал украинцев Плотников.

Гривна осталась без поддержки

Особенно обидно это слышать, зная, что у гривны могли бы быть все шансы быть менее взбалмошной, займись ею серьезные, ответственные люди.

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, гривна может укрепляться.

"И мы можем увидеть курс, не только тот, который был в "летней зоне комфортности" — 25-26,5, но куда более приятный нашему взору — ниже, чем 25 гривен за доллар. Для этого надо, как минимум, закачивать валюту в страну, а сделать это можно двумя основными способами. Валюта приходит в страну, если вдруг экспорт начинает резко расти, но к сожалению этого не произошло в Украине — статистика за семь месяцев показывает, что мы вообще находимся в зоне дефицита в торговом балансе. Это не значит, что роста экспорта не произойдет в будущем, но сейчас этого не произошло. И второй возможный фактор, который может влиять на укрепление валюты в любой стране, и в частности в Украине, это если в страну активно закачиваются прямые иностранные инвестиции, чего, к сожалению, тоже не произошло: за январь-июль мы получили на 1,1 млрд доллара мы получили меньше притока прямых иностранных инвестиций по сравнению с прошлым годом", — пояснил Устенко.

Кроме того, по мнению эксперта, не удержит гривну от падения по наклонной возможность продавать больше украинского зерна за границей.

"С 1 сентября начинает работать новый режим торговли с Европейским союзом — Украина получила дополнительные преференции для своих экспортеров. Там есть увеличение наших квот по меду, на мой взгляд не очень значительное, но есть и увеличение квот по зерну. Если суммарно посчитать, мы можем продать больше зерна на 1 млн тонн, но от прогнозируемого урожая в минимум 55 млн тонн, это меньше 2%. Поэтому вряд ли это сыграет какую-то роль, чтобы поддерживать наш курс", — считает Олег Устенко.

Кроме того, подчеркнул экономист, дополнительную интригу принесет появление реального главы Нацбанка, с приходом которого стоит ожидать новых подвижек в деятельности регулятора.

"Тем не менее, я не являюсь супер пессимистом, как и супер оптимистом по поводу курса в краткосрочной перспективе. Если представить, что система координат будет сохраняться такой же, как она есть сейчас, мне кажется вполне логичным, что мы увидим на конец года самую низкую из прогнозируемых Международным фондом Блейзера на этот год планку курса — 28,5 гривен за доллар. По нашему раскладу, это наиболее оптимистичный прогноз. Но факторов неизвестности более чем достаточно, включая и сотрудничество с Международным валютным фондом", — сказал Устенко.

Гривна в плену у зернотрейдеров и олигархов

Экономический эксперт Всеволод Степанюк напомнил, что прошлой осенью курс доллара был 27 гривен, а это говорит о том, что Украина уверенно движется в сторону аграрной страны. На сегодняшний день, к сожалению, доля аграрной продукции составляет около 40% в украинском экспорте.

"Валюту страна получает в основном от экспорта аграрной продукции, а цикл ее производства — приблизительно год. Если аграрии будут продавать свой новый урожай по курсу 25,5, они будут нести убытки в приблизительно 1,5 гривны на каждом долларе в виде курсовых разниц. Естественно, что такого никто не хочет, и это тоже будет достаточно серьезным стимулом для выравнивания курса хотя бы на уровне прошлой осени", — сказал Всеволод Степанюк.

По его мнению, гривна летом укрепилась потому, что население начало сдавать значительно больше валюты, чем год назад. Такая тенденция будет продолжена и осенью, когда людям придется платить за газ, за уголь, за отопление и коммунальные услуги.

"Это серьезный фактор, который будет сдерживать рост доллара и позволять Национальному банку мечтать о том, что на конец года у него резервы будут 20 миллиардов долларов, что, конечно, вряд ли, но при определенных сценариях, это довольно реалистично, если выжать из населения еще пару миллиардов", — полагает эксперт.

При этом эксперт предупреждает, что основной риск для гривны — это олигархическая экономика, когда на курсообразование влияют интересы определенных олигархов, а экономика управляется в абсолютно неумелом ручном режиме.

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"Что касается макроэкономики, то если в бюджете записан среднегодовой курс 27,2, то Национальный банк должен, в принципе, в него вложиться, и он имеет все ресурсы и все инструменты, чтобы курс доллара к гривне не был выше 28-28,5. Но это опять же, если все будет хорошо. Если в стране не будет политических кризисов, военных кризисов, можно ожидать всего лишь плавного снижения к концу года к отметке в 28 гривен за доллар. Но если будут какие-то потрясения, то мы все помним 2014 год: как показывал себя и Нацбанк, и власти, мы это все увидим в обменниках", — утешил украинцев Всеволод Степанюк.