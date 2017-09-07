Осень, начало: доллар растет, госдолг растет, НБУ запасается валютой

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Доллар не верит украинским реформам

Население упорно не желает верить бравурным заявлениям власти об успехам в экономике. Как только люди вышли из летних отпусков, они массово стали скупать американскую валюту, опасаясь очередного витка инфляции. Активизировался и бизнес, закупая доллар для импортных операций.

Если в конце августа доллар держался на низком курсе — 25,5 грн, то уже в среду некоторые продавцы предлагали за «зеленый» 26,5 грн. Таким образом, всего за одну неделю доллар подскочил почти на одну гривну, и судя по всему, это не предел. Все лето американская валюта дешевела, что было связано как с мировым процессами (снижение курса доллара относительно других мировых валют), так и с сезонным снижением активности. Когда же наступила осень, оказалось, что население продолжает не доверять гривне и предпочитает скупать валюту.

Люди пытаются обезопасить себя от инфляции, которая ежегодно съедает 30-35% гривневых доходов украинцев. Повлиял на ситуацию и полный провал переговоров с МВФ, в результате чего страна рискует не получить в этом году кредитного транша. Пауза в переговорах с МВФ охладила пыл других кредиторов и иностранных инвесторов. Планы власти до конца года начать внедрение пенсионной, медицинской и земельной реформы только подтолкнуло людей скупать больше долларов, что свидетельствует о реальном доверии к власти и ее "реформам".

"Россказни о том, что валюта дорожает из-за сезонных факторов — это не правда. На самом деле бизнесмены и просто разумные люди понимают, что мы вступаем в очень горячую политическую осень. После выборов в Германии возможны очень резкие требования к украинским властям (конкретно — Порошенко) в части выполнения минских соглашений, реформ итд итп. И эти требования вкупе со снижением влияния США в Украине, и переходом этого влияния к Германии — могут привести к совершенно неожиданным последствиям. Например, перевыборам в результате серии громких коррупционных скандалов. Понимание этого и толкает курс доллара вверх", — считает финансовый обозреватель Александр Дубинский.

На этом фоне НБУ показал свою полную беспомощность. В последние дни августа и в начале сентября регулятор продавал доллары на валютных аукционах, пытаясь погасить долларовый ажиотаж. Однако это так и не привело к стабилизации курса, скорее наоборот.

Резервы в топку?

Все лето регулятор закупал валюту и хвастался большими золотовалютными резервами. Так, в августе НБУ увеличил ЗВР на 1,3% по сравнению с июлем — до 18,035 миллиарда долларов.

"Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года", — хватались в НБУ. Объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта.

Основным источником пополнения резервов были валютные поступления экспортеров, которые воспользовались удачной внешнеэкономической конъюнктурой для наращивания продаж за рубеж. В августе НБУ выкупил у них 285,3 млн долларов. НБУ также активно скупал валюту у банков (а те, в свою очередь, у населения), пользуясь летним снижением валютного курса. Активно скупал валюту и Минфин, навязывая банкам долларовые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ в инвалюте в августе составили 351,5 млн долларов.

Все бы хорошо, но НБУ в августе пришлось продать немало валюты для того, чтобы рассчитаться с МВФ и другими зарубежными кредиторами. В частности, в августе платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда составили 448,7 млн долларов. Платежи по долгам МВФ стремительно растут, валюта вымывается все стремительней и НБУ больше не может сдерживать валютные курс.

Теперь регулятор стоит перед выбором — отпустить курс гривны в свободное плавание или искусственно его поддерживать с помощью долларовых интервенций, сжигая золотовалютные резервы.

Госдолг приближается к дефолту

Золотовалютные резервы не спасут от обвала курса, поскольку большая их часть будет направлена на погашение долгов перед МВФ.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2017 года возрос на 1,4%, или на $1,05 млрд — до $76,06 млрд. в долларовом эквиваленте. В национальной валюте государственный долг также увеличился — на 0,69%, или на 13,45 млрд гривен — до 1,9 трлн гривен.

Государственный долг уже перешагнул за 80% ВВП, приближая страну к критической отметке дефолта.

Напомним, что до 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиарда долларов для обслуживания и погашения государственного долга. Самостоятельно она это сделать не может, поэтому вынуждена брать новые кредиты у МВФ, чтобы отдать старые. А поскольку Фонд кредитов не дает, это создает угрозу невыплат по долгам. Украина сама себя загнала в кредитную ловушку и теперь не может из нее выбраться без помощи кредиторов.

Выход — замораживание расходов?

Ситуация с выплатой долга настолько критическая, что власть вынуждена замораживать выплату социальных расходов, оставляя деньги на Едином казначейском счете, а все валютные поступления от экспорта направлять на пополнение быстро скудеющих золотовалютных запасов или выплату госдолга. По состоянию на 1 сентября на едином казначейском счете зафиксирован рекордный остаток — 61,2 миллиардов гривен.

"Рост остатка средств на казначейском счете подтверждает лишь то, что власть зажимает гривну, то есть не финансирует в полном объеме расходы. Зачем это делать? Чтобы продемонстрировать МВФ, какая у нас в стране бронебойная стабильность.

Элементарные арифметические подсчеты говорят там о том, что остаток средств никак не мог вырасти на 17,1 миллиардов гривен. Доходная часть бюджета в августе не выполнена — в казну не поступило 4,6 миллиардов (вместо 84,4 зашло 79,8 миллиардов).

Откуда тогда деньги в остатке?— На казначейском счете находятся средства не только госбюджета, но и местной казны, и фондов соцстрахования, и деньги клиентов. Также там аккумулируются переплаты плательщиков по налогом, не возмещенные суммы НДС, перечисленные наперед 8,3 миллиардов на так называемые НДС-счета. В общем, собрали с миру по нитке — нарисовали красивую цифру.

В реальной же жизни, в пунктах обмена валют, украинцы в ближайшее время будут видеть исключительно падение гривны. А к концу сентября на своем кармане они почувствуют подорожание продуктов, бензина и проезда в маршрутных такси. И тогда власть, возможно, упросит МВФ начать с ней разговор о предоставлении очередного, ненужного нам транша, который зажимает экономику страны в тиски", — заявил на своей странице в Facebook экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Эту тенденцию РИА Новости Украина подтвердил и депутат Киевского областного совета Андрей Дорошенко.

"Во вторник произошло заседание Киевского областного совета по одному единственному вопросу — отсутствию финансирования областных программ. При наличии денег в области мы все программы в области выполнили всего на 10%. 90% денег областная власть экономит и держит на счетах в банках в течении всего года", — заявил Дорошенко.

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Таким образом, власть пытается сдерживать рост цен и курс с помощью искусственного сдерживания денежной массы, замораживая и так скудные социальные расходы в угоду МВФ. Эта политика может вскоре вылиться в в гиперинфляцию и обесценивание национальной валюты.