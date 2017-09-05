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    Экономика

    Международные резервы Украины достигли максимума за три года

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    На объемы резервов, как сообщает Национальный банк Украины, в августе влияли поступления в пользу правительства в сумме 351,5 миллиона долларов от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины на 1 сентября составили более 18 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины во вторник.

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    "Международные резервы Украины на 1 сентября 2017 года составляли 18 миллиардов 34 миллиона долларов США, по предварительным данным. В последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% выше, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на 240 миллионов долларов США, или 1,3%", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

    По данны Нацбанка, в течение августа на изменение объемов резервов влияли, в том числе, поступления в пользу правительства в сумме 351,5 миллиона долларов от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в сумме 448,7 миллиона долларов, платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) на сумму 50,1 миллиона долларов.

    По данным регулятора, по состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.

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