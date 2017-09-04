Внешние долги. Все решится через два года - экономист

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министерство финансов 1 сентября погасило четвертый купон по еврооблигациям. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в Минфине.

По его данным, общая сумма выплаты составила порядка 505,4 миллиона гривен.

Ситуацию с внешними долгами Украины проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

В течение следующих трех лет Украине нужно заплатить кредиторам 21 миллиард долларов. За счет чего будем выплачивать?

— Вы абсолютно правы, Министерство финансов тихо-спокойно заявило, что 505 миллионов долларов отдали по процентам по реструктуризированному долгу в 2015-ом году. И мы видим с вами, что это никак не отразилось на валютном курсе. Почему? Потому что еще в апреле, начале апреля 2017-го года МВФ выделил один миллиард долларов Украине как раз на то, чтобы в начале августа она погасила 450 миллионов долларов МВФ и 505 миллионов долларов частным кредиторам. Поэтому это как бы никак не сказалось, но то, что нас ожидает, пик выплат начинается с 2019-го года, тогда придется по 10 миллиардов долларов в год выплачивать, но вот показатель на сейчас – государственный долг составляет 75 миллиардов долларов, это на 1 июля 2017-го года, резерв НБУ — 18 миллиардов долларов. Поэтому вы понимаете, когда начнутся выплаты по 10 миллиардов долларов в год, что будет — я не знаю, никто не знает в Украине.

Это опять надо будет затягивать пояса?

— Мы уже три с половиной года затягивает пояса. Государственный долг растет постоянно, то есть когда исчез Янукович, это было 40% к ВВП, сейчас 81% к ВВП. То есть 3,5 года Украина наращивала государственный долг и вот только первое полугодие 2017-го — это дополнительные четыре миллиарда долларов, то есть внешний долг растет, государственный долг растет, но нам после Революции Достоинства дали пять лет, условно говоря, до 2019-го года. И поэтому мы только выплачиваем проценты по долгу, а с 2019-го года придется выплачивать тело долга, то есть тогда решится – либо Украина государство, и соответственно те богатые, которые за годы независимости стали мультимиллиардерами, готовы поделиться, либо в 2019 году закончится, извините меня, Украина. Потому что опять-таки 75 миллиардов государственный долг, а резерв 18 миллиардов, поэтому у нас еще есть полтора года, чтобы действительно стать государством и чтобы все, включая олигархов, были ответственны за то, что происходит в стране.

В Кабмине понимают, что в 2019-ом году придется платить по долгам? Или они просто надеются на то, что уже не будут у власти?

— Вот вы абсолютно правы, их абсолютно не волнует 2019-ый год. Вот показательна ситуация с ценами на сжиженный газ, когда 29 августа премьер-министр вдруг заявил – давайте пусть Антимонопольный комитет займется ценами на газ. То есть все знали последние два месяца, как цена на газ растет, и тут Кабмин вспомнил о том, что люди переплачивают 60% стоимости сжиженного газа. Поэтому они знают, но они рассчитывают, что вот за полтора года что-то изменится, тем более они все представители определенных кланов, олигархов, и как им скажут в 2019-ом году вести себя, так они и будут себя вести, поэтому их этот год абсолютно не интересует. Сейчас они просто взяли кредит МВФ, полученный в апреле, как и обещали, отдали его обратно, не разворовывали. А что будет в 2019-ом году, я думаю, что мало кого волнует сейчас в принципе Украина.

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Какие могут быть прогнозы?

— Я думаю, что дали пять лет Украине при том, что уже сейчас в ЕС и США понимают, что происходит в Украине, насколько нынешнее правительство и президент хотят проводить реформы, точнее – не хотят их проводить, а они взяли обязательства, поддержали Революцию достоинства. В этой революции мы потеряли Крым, мы потеряли Донбасс, и мы потеряли очень много, и теперь им стыдно признаться в том, что они поддержали, в общем-то, не тех, но они надеются, что они все-таки одумаются и начнут европейские реформы. И я очень надеюсь, что и президент, и олигархи понимают, что Запад пока не обращает внимание на коррупцию в Украине, на то, что разворовываются деньги, на то, что госдолг растет. Но, возможно, в 2019-ом году просто начнутся санкции против Украины такие же, как против России. И лучше, чтобы они начались раньше, может быть, тогда все-таки одумаются. Я очень надеюсь, что руководство ЕС и США четко скажут: не будет реформ до начала 2019-го года, в Украине будет объявлен дефолт. Все те, кто эти деньги вывезли из страны, они будут в таком же положении, как Фирташ в Вене. Я на это надеюсь.

Европейские реформы действительно способны помочь в этой ситуации? О чем идет речь?

— Последние три с половиной года показали, что в Украине, к сожалению, гражданское общество не способно на какие-то изменения. Вот мы все стояли на Майдане, из Одессы приезжали за евроУкраину. Оказалось, что стремление миллионов ничто по сравнению с желанием тех, кто находится у власти, по-прежнему получать деньги только потому, что у них власть. Поэтому здесь не идет речь о борьбе с коррупцией в целом в стране, потому что она невозможна. Невозможна реформа судебной системы, потому что опять-таки ментальность украинского общества такова, мы раз в десять лет выходим на майданы, мы верим в то, что политики изменят ситуацию, а когда ничего не меняется, мы опускаем руки и ждем следующего майдана, поэтому речь идет только о персональных санкциях. Вот почему Россия все-таки прекратила активное вмешательство в ситуацию на Востоке – потому что санкции, потому что Путину сказали: пойдешь дальше, будут более жесткие санкции. Тоже должно быть по отношению к бывшему руководству Украины, особенно по отношению к украинским олигархам. Ведь санкции в России коснулись не только Путина, его на самом деле они не коснулись. Они коснулись крупного бизнеса, финансово-промышленных групп, и поэтому эти группы все-таки заставили президента остановиться на тех рубежах, на которых он сейчас стоит. Тоже должно быть в Украине – санкции против Ахметова, Коломойского, Фирташа и прочее. Тогда эти люди заставят высшую власть в Украине измениться. Если не будет таких санкций, они будут кормить народ обещаниями, они будут перед выбором выбрасывать гречку, повышение пенсий и так далее, и ничего не измениться в стране.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.

Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.