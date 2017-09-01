Донбасс и гарантии Запада, на которых обжегся Янукович

Павел Рудяков, эксперт

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что, среди прочих задач его миссии по поиску алгоритма урегулирования конфликта на украинском востоке, есть и "обеспечение гарантий безопасности для всех граждан независимо от их вероисповедания или национальности", имея в виду граждан Украины, в том числе тех, что живут в Донбассе. В интервью "Дойче Велле", говоря о том, что статус-кво в положении дел на востоке невыгоден никому, он, кроме России и Украины, назвал население Донбасса. На это обстоятельство мало кто обратил внимание, а оно, как представляется, весьма примечательно. И американцы вообще, и Волкер в частности о ДНР-ЛНР вспоминают очень редко и крайне неохотно. Если вообще вспоминают. Раз вспомнили, значит, это продиктовано какой-то необходимостью, это, видимо, неслучайно. Значит, или уже готовы, или будут готовы в скором времени согласиться с Москвой в том, что республики следует считать стороной конфликта. Пусть стороной, связанной с Россией, подконтрольной Кремлю, но – самостоятельной. Согласятся – хорошо. Но что дальше?

Реплику Волкера, о которой идет речь, не стоит обходить вниманием, но и слишком преувеличивать ее значимость тоже не следует. Предлагаемый им подход к непосредственным участникам украинского конфликта заведомо неравноценен. Киеву американцы обещают восстановление территориальной целостности, иначе говоря, именно то, что он хочет и ждет, Донецку сулят только гарантии безопасности, что по нынешним временам отнюдь немало, но и не так много, как хотелось бы мнимым сепаратистам. США со всей очевидностью стоят на стороне центрального украинского правительства, видя свою главную задачу в том, чтобы вернуть ему утраченный контроль над мятежными территориями. Об интересах последних в Вашингтоне, похоже, не очень пекутся, рассчитывая на то, что в процессе реализации будущих договоренностей по алгоритму урегулирования конфликта в их защите особой необходимости не возникнет.

Вопреки тому, что Волкер в последнее время говорил много и охотно, став в сжатые сроки едва ли не главным мировым ньюсмейкером по теме Донбасса, в вопросе о деталях нового мирного плана для Донбасса, которым ему поручено заниматься, ясности не прибавилось. Единственное, что, пожалуй, можно утверждать с большой долей вероятности, это то, что он будет отличен от минских соглашений. Что же касается магистрального направления плана, то оно, думается, уже просматривается. И пусть готовят его не столько в "нормандском", сколько в американо-российском формате, совместным американо-российским оно не стало. До компромиссных договоренностей и взаимных уступок между США и Россией дело не дошло, хотя в какой-то момент казалось, что это вполне возможно и вероятно. Новый план разрешения конфликта в одностороннем порядке сверстали по своему усмотрению американцы. Сверстав же, взялись активно и настойчиво продвигать его в жизнь. Работая и с Европой, и с Киевом, и с Москвой. Контактам с Россией уделяется особое внимание. В Вашингтоне ждут, что Кремль согласится уступить и принять американские предложения. Если не сегодня, то, во всяком случае, завтра. Выбора ему американцы не оставят.

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"Визит Джеймса Мэттиса в Киев поставил точку в дискуссии о том, будет ли Вашингтон торговаться с Москвой по поводу Крыма и Донбасса. Не будет", – пишет на "Дойче Велле" Сергей Руденко, проявляя, как мне кажется, излишнюю поспешность и категоричность. Если бы в планах американцев не было "торговли" с Россией, зачем бы в таком случае они затевали игру с переговорами по украинской теме между Волкером и Владиславом Сурковым? Дело тут, как представляется, не в нежелании "торговаться", а в стремлении заняться "торговлей" по своим правилам, заведомо завышая цену на свой "товар", ставя партнера в невыгодную позицию. Заявления Волкера и Мэттиса, в которых фигурировали слова: "мы знаем, как все (конфликт в Донбассе – Авт.) начиналось" и "агрессия России против Украины", – указывают на то, что Соединенные Штаты взяли с места в карьер, стремясь загнать Кремль в угол, из которого ему не выбраться. "Торговля" на фоне давления и угроз идет. Волкер успел объявить, что сохранение статус-кво в Донбассе невыгодно никому, включая Москву. Сурков с такой оценкой согласился. И тут же последовала угроза: если Россия попытается "заморозить" украинский конфликт, она окажется в международной изоляции. Москва в ответ предпочла промолчать.

Добиться поддержки нового американского плана по Донбассу от российской стороны будет непросто, в этом нет сомнений. Его исходные положения вряд ли пришлись по душе Владимиру Путину. США в лице Волкера заняли одностороннюю позицию: за Киев, против Москвы. Россию без обиняков обвиняют в агрессии против Украины. К Киеву не предъявляют никаких ни претензий, ни требований. Главной целью урегулирования конфликта по-американски объявлено "восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины". Об интересах ДНР-ЛНР и их защите никто не вспоминает. Ни о каких компромиссных вариантах речь не идет. Готовится почва для представления заинтересованным сторонам и широкой публике плана безоговорочной капитуляции республик при молчаливом согласии Москвы. Приманкой для нее и для Донецка и Луганска при этом призваны, видимо, служить те самые гарантии, о которых сказал Волкер.

С американскими гарантиями, как и в целом с гарантиями Запада представителям не западного мира, надо быть предельно осторожными. Если верить словам бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, сказанными им в камере предварительного заключения Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, то в свое время Вашингтон давал гарантии "хорватским" сербам. Какие именно? А вот какие: гарантии того, что, если они согласятся не очень сильно сопротивляться наступательной военной операции Загреба "Буря", то им будет дана возможность покинуть места постоянного проживания на территории Республики Сербская Краина в Хорватии живыми, да еще и забрав часть имущества. Для почти двух тысяч краишников, погибших от рук хорватских солдат или пропавших в ходе "Бури" без вести, правда, гарантии не сработали. Остальным же 230 или даже 250 тысячам человек – пригодились: они, как и обещали американцы Милошевичу, ушли живыми, прихватив с собой пожитки, которые успели впопыхах собрать и уместить на автомобильных и тракторных прицепах.

Гарантии получил и Виктор Янукович в феврале 2014-го. Правда, ему их формально давали, ставя вместе с ним и с представителями оппозиции свои подписи под документом о мирном урегулировании "Майдана", не американцы, а европейцы, американцы же, наоборот, прикладывали руку к тому, чтобы эти гарантии не сработали, – но это уже вопрос, скорее, технический, чем сущностный. Главное, что на нарушение гарантий никто ни в Америке, ни в Европе не захотел обратить ни малейшего внимания. Сегодня США и Европа, похоже, не прочь в вопросе Донбасса сыграть с Россией в игру под названием: "поверь моим гарантиям". Хотелось бы ошибиться, но есть признаки, дающие основания полагать, что под разговоры о гарантиях американцы станут добиваться от Москвы вывода российских военных с территории ДНР-ЛНР. Чтобы затем сломить сопротивление ослабленных республик в ходе наступления ВСУ и "добровольческих батальонов" (или только "добробатов") или же заставить их принять ультиматум Киева о капитуляции средствами дипломатического и экономического давления, которых в арсенале у Вашингтона предостаточно.

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Из того, что сказал в последнее время Волкер, можно предположить, что речь, по сути, идет о комбинации из трех дипломатических "наперстков". Сначала навязывается представление, согласно которому все проблемы и беды в Донбассе, включая пробуксовку мирного процесса, проистекают от присутствия там российских войск, их надо оттуда убрать. Затем, чтобы ДНР-ЛНР и опекающая республики Москва не беспокоились о том, что может случиться, если войска РФ уйдут из Донбасса, объявляется о том, что США и ЕС готовы дать гарантии. Возможно, комбинированные: с одной стороны, словесные, с другой, – практические в виде размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. После этого следует третий, заключительный шаг: как только Москва уберет своих военных, перед Киевом открывают путь решения проблемы Донбасса в духе "хорватского сценария", иначе говоря, при помощи полномасштабной военной операции. Об этом прямо не говорится, но догадаться о том, что подобные мысли не выходят из головы Петра Порошенко и его американских доброхотов, нетрудно.

Если слова Волкера о гарантиях это – не риторика, а принципиальный подход, для Донбасса может появиться луч надежды. Впрочем, может и не появиться. Прикрываясь разговорами о гарантиях, США готовятся продавить реинтеграцию Донбасса в состав Украины на условиях Киева, без оглядки на Донецк и Луганск. В таком случае обеспечение реальной безопасности для жителей неподконтрольных территорий в условиях, когда украинская власть обещает им вместо предусмотренной "Минском-2" широкой амнистии "фильтрационные лагеря", превратится в задачу архисложную. И никакие американские гарантии тут не помогут.