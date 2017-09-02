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    Украина выплатила проценты по евробондам на $505 млн - СМИ

    (обновлено: )8110
    Согласно информации, новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 года на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых.
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    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В рамках долговой операции Украина выплатила процентный доход на сумму 505 миллионов долларов по еврооблигациям 2015 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Минфин.

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    "Платеж прошел, операция успешно завершена", — сообщили агентству в министерстве. Общая сумма платежа составила 505 миллионов долларов.

    В начале августа Украина выплатила Международному валютному фонду 450 миллионов долларов по программе Stand by от 2014 года.

    В октябре 2015 года держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 миллиардов долларов и 0,6 миллиарда евро поддержали их реструктуризацию.

    Как пишет агентство, новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 года на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы — на 2,92 миллиарда долларов. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год — 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

    Ранее сообщалось, что Украине до конца 2017 года предстоит выплатить по валютным внешним и внутренним долгам 2 млрд долларов США.

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