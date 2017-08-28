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28.08.201721:08
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    Экономика

    Нацбанк озвучил сумму, которую Украина должна выплатить по внешним долгам в 2017

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    По информации НБУ, до конца года Украине предстоит выплатить порядка 1,25 млрд долл по внешним долгам и еще около 0,73 млрд долл составят выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Украине до конца 2017 года предстоит выплатить по валютным внешним и внутренним долгам 2 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке Украины.

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    "До конца года предстоит выплатить порядка 1,25 млрд долл по внешним долгам", — сказал журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, добавив, что еще около 0,73 млрд долл составят выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа.

    Ранее на сайте правительства сообщалось, что инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне. По данным Государственной службы статистики Украины цены на потребительском рынке в июле текущего года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года — на 8,2%.

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