Нацбанк озвучил сумму, которую Украина должна выплатить по внешним долгам в 2017

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Украине до конца 2017 года предстоит выплатить по валютным внешним и внутренним долгам 2 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке Украины.

"До конца года предстоит выплатить порядка 1,25 млрд долл по внешним долгам", — сказал журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, добавив, что еще около 0,73 млрд долл составят выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа.

Ранее на сайте правительства сообщалось, что инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне. По данным Государственной службы статистики Украины цены на потребительском рынке в июле текущего года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года — на 8,2%.