Курс валют НБУ: гривна падает, евро растет

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны к иностранным валютам в четверг, 14 сентября.

Курс гривны к доллару установлен на уровне 2607,96 грн за 100 долларов, к евро — 3124,08 грн за 100 евро.

Курс национальной валюты к российскому рублю установлен на отметке 4,522 грн за 10 рублей.

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Напомним, в преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен.