наверх
15.09.201717:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В МВФ недовольны ростом зарплат в Украине

    (обновлено: )59238
    Как отмечается, рост зарплаты в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

     

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Международном валютном фонде считают, что если в Украине продолжится рост зарплат, ее экономика откатится на три года. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый замглавы МВФ Дэвид Липтон.

    "Украина провела огромную работу по стабилизации: восстановление контроля над бюджетом, преодоление дефицитов газовой системы, восстановление конкурентоспособности, или решение проблем банковской системы. Это все очень важные достижения, которые поставили Украину на путь устойчивого роста", — отметил он.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    МВФ попросит от Украины новых жертв

    Однако, по его словам, есть риски возврата назад.

    "Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности, а, в конце концов, угрожать вернуть Украину туда, где она была три года назад", — сказал Липтон.

    Он считает, что Украина будет не в состоянии конкурировать на международном уровне. По мнению замглавы МВФ, существует также много других инициатив, которые могут привести к росту бюджетного дефицита и угрожать стабильности страны.

    "На пути к устойчивому быстрому росту Украина также должна предпринять шаги вперед, как планировалось. Например, пенсионная реформа является очень важной для всех людей. Нет никакого смысла в том, чтобы украинцы выходили на пенсию в более раннем возрасте, чтобы получать маленькие пенсионные выплаты, не способные обеспечить достойную и стабильную жизнь. Нужно это решить пенсионной реформой", — считает Липтон.

    Напомним, в МВФ уточнили, что нужно для выделения транша в 2017 году.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне
    Давид Саакашвили
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается