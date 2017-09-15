В МВФ недовольны ростом зарплат в Украине

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Международном валютном фонде считают, что если в Украине продолжится рост зарплат, ее экономика откатится на три года. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый замглавы МВФ Дэвид Липтон.

"Украина провела огромную работу по стабилизации: восстановление контроля над бюджетом, преодоление дефицитов газовой системы, восстановление конкурентоспособности, или решение проблем банковской системы. Это все очень важные достижения, которые поставили Украину на путь устойчивого роста", — отметил он.

Однако, по его словам, есть риски возврата назад.

"Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности, а, в конце концов, угрожать вернуть Украину туда, где она была три года назад", — сказал Липтон.

Он считает, что Украина будет не в состоянии конкурировать на международном уровне. По мнению замглавы МВФ, существует также много других инициатив, которые могут привести к росту бюджетного дефицита и угрожать стабильности страны.

"На пути к устойчивому быстрому росту Украина также должна предпринять шаги вперед, как планировалось. Например, пенсионная реформа является очень важной для всех людей. Нет никакого смысла в том, чтобы украинцы выходили на пенсию в более раннем возрасте, чтобы получать маленькие пенсионные выплаты, не способные обеспечить достойную и стабильную жизнь. Нужно это решить пенсионной реформой", — считает Липтон.

Напомним, в МВФ уточнили, что нужно для выделения транша в 2017 году.