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    Транши МВФ и ЕК. Появился прогноз по золотовалютным резервам Украины

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (465)

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    По прогнозу Национального банка Украины, золотовалютные резервы страны увеличатся до 20 миллиардов долларов с учетом получения траншей Международного валютного фонда и Еврокомиссии.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Украина ожидает получения до конца года транша МВФ на сумму 2 миллиарда долларов и 600 миллионов евро от Еврокомиссии, сообщил замглавы украинского Нацбанка Олег Чурий.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    МВФ попросит от Украины новых жертв

    "Мы сохраняем наш прогноз увеличения золотовалютных резервов до конца года до уровня 20 миллиардов долларов, сюда входит получение транша МВФ на сумму 2 миллиарда долларов, также 600 миллионов евро – это средства от Еврокомиссии", — сказал Чурий на пресс-конференции в четверг.

    Министр финансов Украины Александр Данилюк ранее заявлял, что на этой неделе в Киев приедет руководство МВФ, а в конце сентября миссия фонда. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.

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    В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. 

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