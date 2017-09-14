Транши МВФ и ЕК. Появился прогноз по золотовалютным резервам Украины

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Украина ожидает получения до конца года транша МВФ на сумму 2 миллиарда долларов и 600 миллионов евро от Еврокомиссии, сообщил замглавы украинского Нацбанка Олег Чурий.

"Мы сохраняем наш прогноз увеличения золотовалютных резервов до конца года до уровня 20 миллиардов долларов, сюда входит получение транша МВФ на сумму 2 миллиарда долларов, также 600 миллионов евро – это средства от Еврокомиссии", — сказал Чурий на пресс-конференции в четверг.

Министр финансов Украины Александр Данилюк ранее заявлял, что на этой неделе в Киев приедет руководство МВФ, а в конце сентября миссия фонда. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.

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В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы.