Порошенко обсудил с Липтоном перспективы транша МВФ

MANDEL NGAN/AFP

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел в среду в Киеве встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном, они обсудили перспективы выделения Киеву очередного транша кредитной помощи, сообщила пресс-служба главы государства.

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"Президент Украины Петр Порошенко принял первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона. Глава государства подчеркнул важнейшую роль Международного валютного фонда во внедрении реформ на Украине… Стороны обсудили перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы механизма расширенного финансирования", — проинформировала пресс-служба президента.

При этом собеседники обсудили состояние внедрения в Украине образовательной, медицинской и пенсионной реформ. Порошенко отдельно отметил важность создания эффективной системы борьбы с коррупцией в Украине. Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста, отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября.