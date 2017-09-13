наверх
13.09.201717:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко обсудил с Липтоном перспективы транша МВФ

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (462)

    4801
    По словам первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел в среду в Киеве встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном, они обсудили перспективы выделения Киеву очередного транша кредитной помощи, сообщила пресс-служба главы государства.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    МВФ и не только: власть загнала себя в угол и сейчас ищет выход из него

    Читайте также: Бюджет-2018 пока в интересах МВФ, а не людей. Опрос депутатов

    "Президент Украины Петр Порошенко принял первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона. Глава государства подчеркнул важнейшую роль Международного валютного фонда во внедрении реформ на Украине… Стороны обсудили перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы механизма расширенного финансирования", — проинформировала пресс-служба президента.

    При этом собеседники обсудили состояние внедрения в Украине образовательной, медицинской и пенсионной реформ. Порошенко отдельно отметил важность создания эффективной системы борьбы с коррупцией в Украине. Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста, отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

    Ранее заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу "Леополис", во Львове, 12 сентября 2017 г.
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание МИД Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны