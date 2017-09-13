В СМИ появилась дата визита миссии МВФ в Украину

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 19 сентября, сообщает УНИАН, ссылаясь на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины.

"Следующая миссия МВФ в Украину ожидается 19 сентября 2017 года", — сказано в документе, которым располагает агентство.

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При этом отмечается, что, с учетом нынешней экономической ситуации в Украине, ее зависимость от программы расширенного финансирования МВФ имеет решающее значение.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября.

Накануне в столице с визитом находился заместитель директора – распорядителя МВФ Девид Липтон.