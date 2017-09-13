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    В СМИ появилась дата визита миссии МВФ в Украину

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (25)

    (обновлено: )8401
    Миссия ключевого кредитора Украины, Международного валютного фонда, прибудет в Киев 19 сентября. Накануне в столице с визитом находился заместитель директора – распорядителя МВФ Девид Липтон.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 19 сентября, сообщает УНИАН, ссылаясь на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины.

    "Следующая миссия МВФ в Украину ожидается 19 сентября 2017 года", — сказано в документе, которым располагает агентство.

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    При этом отмечается, что, с учетом нынешней экономической ситуации в Украине, ее зависимость от программы расширенного финансирования МВФ имеет решающее значение.

    Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября.

    Накануне в столице с визитом находился заместитель директора – распорядителя МВФ Девид Липтон.

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