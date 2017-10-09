Назад в 90-е. Горняки в Донбассе не выходят из шахты из-за зарплат

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Горняки шахты "Капитальная" в Мирнограде Донецкой области с воскресенья отказываются подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по заработной плате, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его мнению, в Украине возвращаются "роковые девяностые".

"Остались под землей более 40 горняков, из 4 участков. (…) Требования понятны. По объединению, куда входят шахты "Родинская", "Шахта 5/6", "Центральная" и "Капитальная", за август выплачено лишь 5%! А уже необходимо платить за сентябрь. На шахте "Капитальная" за август выплачено 10% месячного фонда, а месячная зарплата составляет 32 млн. Стоит обратить внимание, что в девяностых годах так же нагло не платили людям зарплату, это объединение было годами центром движения забастовки в Украине", — написал он на своей странице в Facebook.

Михаил Волынец/Facebook, 9 октября 2017

Как позже добавил Волынец, несмотря на то, что горняки шахты "Бужанская" (ГП "Волыньуголь".) приступили к работе 6 октября, а шахта №9 — 7 октября, утром в понедельник они начнут пикет в Ягодине (Волынская область).