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    Задержан вандал, разрисовавший здание консульства Украины в Польше

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (181)

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    Спикер ряшевской полиции отметил, что задержанный 35-летний мужчина не связан с какими-то организациями радикального характера. Он не смог объяснить мотивы своего поступка.
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали вандала, который 30 сентября исписал красной краской почетное консульство Украины в Ряшеве (Жешуве) в Польше. Задержанный мужчина признал свою вину и готов понести соответствующее наказание, заявил представитель городской полиции Ряшева Адам Шеленг, передает "Укринформ".

    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook
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    "Полиция идентифицировала и задержала это лицо в прошлую пятницу (6 октября). Это 35-летний житель Ряшева. Ему предъявлено обвинение по статье о призывах к ненависти на национальной почве. Он признал вину и добровольно выразил готовность понести наказание", – сообщил Шеленг.

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    По его словам, лицо не смогло четко объяснить мотивы своих действий. В то же время спикер ряшевской полиции отметил, что задержанный не связан с какими-то организациями радикального характера.

    За содеянное вандалу грозит наказание до двух лет заключения.

    Полиция Подкарпатского воеводства
    Полиция выяснила, кто разрисовал консульство Украины в Польше

    На здании украинского консульства вандал написал на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", возле герба Украины нарисовал виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись по-русски "нет".

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    После совершения преступления посольство Украины в Варшаве направило в МИД Польши ноту, в которой, в частности, попросило польскую власть гарантировать безопасность всем украинским консульским учреждениям в Польше.

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