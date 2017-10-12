Задержан вандал, разрисовавший здание консульства Украины в Польше

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали вандала, который 30 сентября исписал красной краской почетное консульство Украины в Ряшеве (Жешуве) в Польше. Задержанный мужчина признал свою вину и готов понести соответствующее наказание, заявил представитель городской полиции Ряшева Адам Шеленг, передает "Укринформ".

"Полиция идентифицировала и задержала это лицо в прошлую пятницу (6 октября). Это 35-летний житель Ряшева. Ему предъявлено обвинение по статье о призывах к ненависти на национальной почве. Он признал вину и добровольно выразил готовность понести наказание", – сообщил Шеленг.

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По его словам, лицо не смогло четко объяснить мотивы своих действий. В то же время спикер ряшевской полиции отметил, что задержанный не связан с какими-то организациями радикального характера.

За содеянное вандалу грозит наказание до двух лет заключения.

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На здании украинского консульства вандал написал на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", возле герба Украины нарисовал виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись по-русски "нет".

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После совершения преступления посольство Украины в Варшаве направило в МИД Польши ноту, в которой, в частности, попросило польскую власть гарантировать безопасность всем украинским консульским учреждениям в Польше.