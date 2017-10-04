"Прочь". Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя городской полиции Жешува Адама Шелёнга.

"На данный момент никто не задержан, полиция работает над этим. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и сейчас постараемся выявить злоумышленников", — заявил Шелёнг.

На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет".

Rzeszow news Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше

Как отмечает издание Rzeszow news, проживающие рядом с местом происшествия люди видели, как неизвестный мужчина примерно 30 лет в субботу вечером разрисовывал почетное консульство Украины. Люди просили, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.

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Напомним, в ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших нет. В Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".