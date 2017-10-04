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    Фотоленты

    Появились фото оскверненного вандалами консульства Украины в Польше

    (обновлено: )30680
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    Rzeszow news
    Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше
    rzeszow-news.pl

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     В городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе., сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя городской полиции Жешува Адама Шелёнга.

    "На данный момент никто не задержан, полиция работает над этим. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и сейчас постараемся выявить злоумышленников", — заявил Шелёнг.

    На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет".

    Как отмечает издание Rzeszow news, проживающие рядом с местом происшествия люди видели, как неизвестный мужчина примерно 30 лет в субботу вечером разрисовывал почетное консульство Украины. Люди просили, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.

    Смотрите также: Додекоммунизировались. Власти на местах восстанавливают снесенные памятники

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