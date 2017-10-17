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    Аналитика и комментарии

    Утечка мозгов. Наука в Украине исчезает вместе с учеными

    (обновлено: )16130
    Молодые украинские ученые все чаще задумываются о научной эмиграции, за рубежом они видят возможность не только реализовать себя, но и обеспечить достойную жизнь. Таким образом интеллектуальный кризис в Украине будет только усугубляться.
    Исследование
    RIA News Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Как известно, результатом работы ученых и научных исследований является знание, ноу-хау, технологии — все это трудно оценить и подсчитать. Но о лучших ученых мы узнаем раз в год при вручении Нобелевских премий. В Украине формально нет лауреатов этой премии, хотя сейчас и говорят, что пять ученых —  выходцев из Украины получили эту престижную награду. Давайте разберемся, есть ли у Украины хотя бы иллюзорная возможность гордиться Нобелевским лауреатом, который бы жил и работал в отечестве.

    Сергей Кивалов
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    Как показал данные свежего, сентябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг", четверть (26%) украинских ученых думают об эмиграции. Несколько больше тех, кто думает о "научной эмиграции" среди ученых Львова, респондентов без ученой степени и тех, у кого небольшой стаж работы. Среди основных ожиданий от эмиграции, которые имеют те, кто рассматривает такую возможность, чаще всего называли финансовое вознаграждение за свою работу (43%). О желании практического воплощения результатов своей работы как мотивацию к выезду говорили 28%, научное признание – 14%, моральное удовлетворение – 10%.

    Наукой сыт не будешь

    Исследование социологов в целом объективно отображает мнения и настроения в украинском научном сообществе относительно возможной "научной эмиграции" — одобрительно о такой возможности отзываются преимущественно молодые ученые.

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    "Безусловно, высокая мобильность и прагматизм – одни из главных объективных характеристик высокообразованной молодежи в глобализирующемся мире. Однако в современных украинских реалиях у данных характеристик есть несколько давно известных проблем-катализаторов: неудовлетворительное социально-экономическое положение молодых ученых, острая нехватка финансирования новых научных исследований, ухудшающаяся ситуация с наличием современного научного и технического оборудования для проведения исследований на мировом уровне. Предположу, что именно эти факторы ключевым образом влияют на выбор молодого ученого места реализации своего призвания и научных интересов. Ясно, что они влияют не в пользу возможности реализации в отечестве и угрожают разрывом цепочек научной преемственности и, возможно, ряда научных школ в обозримом будущем. Современная наука требует систематических, весомых и целенаправленных финансовых вложений, многие из которых могут окупиться только в отдаленном будущем. Это возможно только при осмысленном участии государства на ключевых стадиях научной деятельности – от разработки стратегических документов с ясными целями и планами их достижения до финансирования конкретных научных проектов. К сожалению, на сегодня ясность в целях и осмысленность в действиях государственных органов в отношении отечественной науки заметны нечасто", — сказал в комментарии РИА Новости Украина младший научный сотрудник СИАЗ НБУВ им. Вернадского Александр Рябоконь

    По остаточному принципу

    Луна
    Image Credit: NASA/JPL/USGS
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    Что касается финансирования украинской науки, то в 2015 году расходы госбюджета на научные исследования не превышали 0,25% ВВП, а в 2016 году они сократились до уровня ниже 0,2% ВВП, что оказалось на 26% меньше минимальных потребностей. Правда, в результате протестов в конце прошлого года выплаты из госбюджета на науку были незначительно увеличены. Но уже в бюджете на 2017 год финансирование науки было сокращено до рекордного уровня – 0,16% ВВП. К примеру, в США этот показатель держится на отметке около 3% от ВВП, в Японии – 3,33%, в странах ЕС – 3%, в Израиле – 4%.

    Финансирование всей научной деятельности в Украине на сегодняшний день – это финансирование одного среднестатистического европейского университета, не самого маленького, но и не самого крупного. Естественно, что такой подход  не остановит процесс умирания украинской науки, но только подстегнет его.

    Хуже, чем в 90-х

    Звездное сверхскопление Westerlund 1
    ESO/VPHAS+ Survey/N. Wright
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    Интеллектуальный кризис в Украине усугубляется именно из-за потери существенной части кадров фундаментальной науки. Следует подчеркнуть, что общее количество работающих в учреждениях НАН Украины уменьшилось за годы независимости в 2,5 раза, в то время как на предприятиях опытно-производственной базы (именно тех, что позволяют быстро довести научные результаты до внедрения в производство) — в более чем 23 раза. Сегодня украинская наука во многом держится на плечах энтузиастов, которые получают за свой труд мизерную заработную плату. Сами ученые говорят, что ситуация еще хуже, чем в 90-х.

    Заработная плата научного сотрудника составляет в среднем около 150 долларов. Как же можно выжить на эти деньги? Какой может быть мотивация ученого? Ведь зарплаты молодых ученых в других странах составляют в среднем 800-1 200 долларов. 

    В начале этого года президент НАН Украины, академик Борис Патон заявил, что за последние три года количество молодых ученых в стране стремительно уменьшается. В 2016 году в НАН на работу пришло вдвое меньше молодых ученых, чем в 2015 году. По словам Патона, из-за хронического бюджетного недофинансирования Академии было решено ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена. 

    Бегут молодые

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    Недопустимо низкая заработная плата ученых приводит к тому, что все большая их часть, получив в исследовательском коллективе научную квалификацию, вынуждена оставлять науку и переходить в другие сферы.

    Пытаясь сохранить научный потенциал  и фронт научного поиска, руководители научных институтов переходят на сокращенную рабочую неделю. В итоге это "повышение зарплаты" приводит к тому, что ученые получают еще меньше денег, чем раньше. В результате в большинстве научных коллективов сложилась парадоксальная возрастная структура научных работников — возник дефицит исследователей наиболее продуктивного возраста (40–49 лет) — это именно те, кто, получив высокую научную квалификацию, вынуждены оставлять науку или искать себе применения за границей.

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    Те, кто не поехал заниматься исследованиями в другие страны, пытаются найти финансирование  в Украине. Но это удается немногим, ведь в стране почти не осталось научных лабораторий, а главное — нет запроса на результаты их исследований.

    Поэтому доктора и кандидаты наук — физики, биологи, медики массово покидают Украину. Украинский Только по официальным данным, на которые Госстат расщедрился в 2013 году, с 1996 по 2011 годы для проживания и работы за рубежом из Украины уехало более 1,5 тыс. кандидатов и докторов наук. Больше всего украинских "светлых голов" работает в США, России и Германии.

    Доллары
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    Эпитафия

    Таким образом украинская наука практически не способна решать конкретные прикладные задачи и доводить идеи до результата  – технических разработок, прототипов и так далее. Украинская наука исчезает вместе с последними учеными.

    Вероятно, власть не понимает, что финансирование науки — это не сугубо социальная проблема, не просто забота о том, чтобы ученые имели достойный уровень жизни. Речь идет о будущем страны, о том, будет ли у нее шанс развиваться на современном уровне, выйти на стандарты социально-экономического развития, а значит, и уровня жизни, передовых стран мира. 

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