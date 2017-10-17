Гончаров: сбережения населения – главный источник экономических реформ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мешкать со спасением финансового рынка нельзя — такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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По мнению эксперта, "сбережения населения – это сейчас главный источник длинных денег для проведения экономических реформ, а также основной инвестиционный ресурс для реального сектора экономики Украины".

"МЕШКАТЬ СО СПАСЕНИЕМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НЕЛЬЗЯ. Финансовый удар может оказаться сильнее горячей локальной войны. Банковская система уже, как говорится, на ладан дышит, т.к. после национализации "ПриватБанка" Минфин стал владельцем 55% этой системы, и теперь 70% всех неработающих кредитов сконцентрированы в госбанках (а красная черта, за которую нельзя заходить, — это 40%).

Тяжело умирает и наш рынок ценных бумаг, не проведено ни одного IPO, нет новых эмиссий надежных корпоративных облигаций, в индексной корзине самой крупной отечественной фондовой биржи находятся акции всего лишь 4 эмитентов, а торгуются только двух – "Укрнафты" и "Центрэнерго" (но первая не выплачивает дивиденды миноритарным акционерам, а вторую компанию намереваются перевести из ПАТ в ПрАТ).

ВОТ ПОЧЕМУ на первый план вышла ДВУЕДИНАЯ ЗАДАЧА по созданию ФРОНТ-ОФИСА по привлечению на украинском рынке совместного инвестирования сбережений финансово состоятельных граждан и активизация сотрудничества с азиатскими инвесторами. Нам надо тонко, изящно и профессионально бороться за длинные деньги, прежде всего, стратегических инвесторов из Китая.

Скриншот с сайта Facebook

Сегодня во всем мире идет бескомпромиссная борьба за многомиллиардные прямые китайские инвестиции (по данным министерства торговли КНР нефинансовые прямые инвестиции в 53 страны, являющиеся частью проекта "ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ", составили в 2016 году 14,5 млрд. долл. США). Поэтому с началом деятельности этого фронт-офиса должно открыться второе дыхание украинского финансового рынка.

ПОРА В КМУ, ВРУ И АП понять, что сбережения населения – это сейчас главный источник длинных денег для проведения экономических реформ, а также основной инвестиционный ресурс для реального сектора экономики Украины, включая, военно-промышленный комплекс", — пишет Гончаров.

Скриншот с сайта Facebook

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что в МВФ ждут прогресса в переговорах с Украиной о выделении очередного транша в ближайшие дни. "Следует отметить, что во время брифинга глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен положительно оценил успехи НБУ по поддержке макрофинансовой стабильности и выразил уверенность в достижении прогресса в переговорах относительно получения Украиной следующего транша в рамках финансирования по программе EFF уже в ближайшие дни", — сообщает пресс-служба Нацбанка в субботу, комментируя работу ежегодных соборов МВФ и группы Всемирного банка, в которой также принимает участие украинская делегация. В Вашингтоне 10-15 октября проходит осенняя встреча МВФ с участием глав мировых финансовых ведомств и центробанков.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.