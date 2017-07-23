Жизнь в формате синусоиды. Итоги недели

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Со дня убийства известного журналиста Павла Шеремета 20 июля прошел год. Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что следователи допросили более 1800 людей, получили доступ к информации 19 тысяч абонентов мобильной связи.

Президенты Украины и Беларуси провели вторую встречу за год. Александр Лукашенко посетил Киев 20−21 июля.

Transparency International призвала Верховную Раду добиться официального обнародования результатов судебного процесса, в рамках которого было принято решение о конфискации похищенных во времена Виктора Януковича активов на 1,5 миллиарда долларов.

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес 30 миллионов гривен залога за Михаила Добкина.

Генеральная прокуратура Украины расследует растрату и присвоение более 350 миллионов гривен на заводе "Мотор Сич".

Информационные итоги недели в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинского полет консалтинговой группы Дмитрий Разумков и эксперт по антикоррупционной группы Василий Вакаров.

ОБ УБИЙСТВЕ ШЕРЕМЕТА

Назвіть, топ-три події цього тижня.

Разумков: Первые, два, это, к сожалению, трагические события. Это теракт по отношению к рейсу МН17 и нераскрытое убийство Павла Шеремета. Второе – это, наверное, антикоррупционные дела и лишение неприкосновенности, и судебные разбирательства по трем из фигурантов разных уголовных дел, я имею в виду Розенблата, Полякова и Добкина. И третье – это очень серьезное оживление боевых действий на Востоке и определенная эскалация конфликта, связанная, в том числе, с выступлениями так называемых лидеров ДНР, ЛНР по поводу "Малороссии".

Вакаров: Я погоджусь фактично з усіма тематиками, але хотів би переставити місцями. На перше місце я б все-таки поставив проект "Малоросія" або це все, що відбувається навколо нормандського процесу. Ми знаємо, що сьогодні президент Порошенко анонсував на понеділок перемовини. Друге – це антикорупційна політика або я б назвав її провалом, або тим, що ми бачили шоу в парламенті. Третє, чисто з людської точки зору все-таки роковини по Шеремету, не розслідування справи.

twitter.com/alexrbchn "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

Є заява речника МВС Артема Шевченка про те, що дуже багато проведено слідчих дій, допитали майже дві тисячі людей. Але, за його словами, "хто вбив Павла Шеремета, відповіді на це питання немає, тому що цей злочин не розкритий, в слідства немає процесуальних підозрюваних".

Разумков: Это страшное заявление, потому что обещали все, что это преступление будет раскрыто, начиная от Хатии Деканоидзе, которая сегодня уже не занимает эту должность руководителя Нацполиции, заканчивая, в принципе, президентом. То есть это было заявление не только юридическое, не только процессуальное, это было и политическим заявлением серьезных лидеров государства, которые обещали: это преступление будет раскрыто. К сожалению, журналистское сообщество, экспертное еще тогда говорило, что вариаций и шансов на то, что оно будет доведено до логического конца, мало. К сожалению, мы с вами оказались правы, но, с другой стороны, очень много вещей не было сделано в рамках этого расследования. Мы можем вспомнить и тот фильм, который недавно вышел, который отсняли коллеги-журналисты, так называемое расследование по убийству Шеремета, и они смогли сделать гораздо больше и достать дополнительных фактов в этом уголовном производстве, нежели это было осуществлено правоохранительными органами, и это очень печально.

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Вакаров: З формальної точки зору, процесуальної я вважаю, що це абсолютний провал того, що називається реформа правоохоронних органів. Я думаю, що це, скажімо, величезний мінус роботі команді Авакова і його особистий, тому що і керівник Нацполіції, і підлеглі – це все-таки люди, які виконують вказівки керівника. І якщо керівник взяв на себе зобов’язання і пройшов рік часу, і ми бачимо, що немає розслідування. Ці голослівні заяви, піарні, що ми щось робимо, тобто по факту розслідування не відбулось, ми не знаємо, хто, що, винних немає, не притягнуті до відповідальності.

Правоохоронці кажуть, що в них є докази, але в інтересах слідства вони не можуть їх оприлюднювати.

Вакаров: Ви знаєте, це окозамилювання, тому що якщо у правоохоронців є результат, а результат – це суд, це винні притягнуті до відповідальності, це суспільство знає, що і як відбулось і хто винен. Це є результат. Журналісти навіть, коли вони зняли матеріали і кілька разів надавали суспільству інформацію, що дивіться, наприклад, конкретний випадок, конкретна ситуація, коли було показано громадськості те, що представники спецслужби знаходились там, СБУ знаходились на місці, а виглядає так, що, можливо, це правоохоронні органи і зробили це вбивство, або, принаймні, були залучені до цього вбивства.

Тобто ви схиляєтесь до думки, що треба було, принаймні, як одну із версій, розробляти український слід?

Вакаров: 100%, тому що коли кажуть про кремлівський чи про руку Кремля, чи ще якісь речі, це все політичні заяви, а фахові, скажімо, слідчі, оперативні працівники говорять, що класично, якщо протягом трьох-п’яти днів не розкритий злочин, то дальше затягування говорить тільки про те, що система не працює або є зацікавлені особи в тому, щоб розслідування не відбулось.

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Ми не можемо казати, де гальмується, бо ми не знаємо процесу.

Разумков: Суть не в этом. За год результат должен быть, иначе его уже не будет. Вот в чем проблема. Мы бы готовы подождать и год, и два, но через два года результата не будет, шансов, я думаю, что и сейчас это почти стопроцентная вероятность, к сожалению. Но через два года это будет 200%, через три года 300%. Теряется фактажная база, теряются материалы, которые можно собрать, элементарно свидетели переезжают, забывают. Это все происходит. Мы не говорим о том, что кто-то преднамеренно утаивает информацию. Это человеческая жизнь. Это раз. Два. Даже если мы говорим про так называемый украинский след, что это могут быть представители спецслужб, не обязательно, что это был заказ со стороны СБУ или МВД. Но мы прекрасно знаем, что работало и, к сожалению, работает определенное количество людей, которые так или иначе были связаны с ФСБ, и это абсолютно не секрет и далеко, я уверен, далеко не всех еще вычислили. Поэтому тот фактаж, который был, он был вброшен в общество благодаря журналистам, но его снова похоронили, то есть дополнительной волны расследования этого уголовного дела не произошло.

Що відбуватиметься із цією справою? Чи не буде це аналогія справи Гонгадзе?

Вакаров: Давайте пригадаємо маленьку деталь. В центрі Києва зранку, коли люди приходять, ідуть на роботу, відбувся терористичний акт, тобто підірвалась машина з відомим журналістом. Пригадуєте вбивство, коли вбили колишнього депутата Держдуми, просто розстріляли людину серед білого дня. І третій факт – нещодавно, коли підірвали машину з одним із керівників спецпідрозділу…

Якщо порівняти, наприклад, як розслідуються справи терористичних актів у Франції, Бельгії, Німеччині, на жаль, ми живемо в таку епоху, де терористичні акти майже щодня десь відбуваються, щотижня – це точно. Тому є світовий досвід, як розслідувати ці справи, які є певні нові технології розслідування і таке інше, хоча у нас в Україні фахівці досить класні, я маю на увазі і оперативники, і слідчі. Чому не відбувається розкриття? Я це пов’язую тільки з одним – тільки з тим, що немає реально волі керівництва розслідувати ці справи. А щодо конкретно вашого питання, чи будуть ця справа як з Гонгадзе, я думаю, що це досить оптимістичні висновки. З Гонгадзе ми хоч щось знаємо, умовно кажучи, знаємо про Пукача тощо. Я тут менш оптиміст, скоріше, песиміст. Я думаю, що ми не взнаємо.

О ВИЗИТЕ ЛУКАШЕНКО В КИЕВ

Поговоримо про візит білоруського президента до столиці, про попередні заяви і висновки, які можна з цього зробити сьогодні. Президенти розмовляли доволі довго. Тож про що могли говорити за зачиненими дверима?

Разумков: Думаю, что глобально каких-то механизмов Лукашенко не предлагал, потому что повлиять на этот процесс у него тоже маловероятно, что получится. Его основные заявления были о том, что из минского процесса выходить нельзя, и я думаю, что этой риторики он придерживался. У нас же были определенные опасения тем более мы выступаем против проведения совместных учений, которые пройдут скоро между Белоруссией и РФ, и Европа, мягко говоря, напряглась в связи с этой информацией. Естественно, для нас это, мягко говоря, не комфортно. Я думаю, что были заявления со стороны лидера Белоруссии о том, что нам ничего не угрожает, и я думаю, что это действительно так. Лукашенко не допустит, скажем так, наступления российских войск со своей территории на Украину. И если бы было желание это проводить, то у нас такой фронт, который могли бы пересекать российские войска, если бы стояла такая задача, что справиться с ним было бы тяжело: у нас очень большая граница между нашими государствами. Говорят, что делается очень большой упор на экономику, но я думаю, что все-таки этот визит Лукашенка, он носит больше политический характер, и обсуждались именно перспективы дальнейшего взаимоотношения между Украиной и Белоруссией. И возможной помощи, хотя она не может быть глобальной, по урегулированию конфликта на востоке Украины.

REUTERS Valentyn Ogirenko Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

В такому випадку, як білоруський президент може взагалі вплинути на цей процес?

Разумков: Он предоставляет площадку, и, в первую очередь, он выигрывает очень серьезные бонусы для себя, как для политика, и для своего государства. И это абсолютно нормально.

Тобто він просто хоче у світовому політикумі виглядати як миротворець?

Разумков: Да, и у него это пока получается, и он снимает серьезные бонусы. И я еще раз повторю — и для себя как для политика, и для государства Беларусь в целом. Я вам больше скажу, исходя из тех процессов, которые происходят в Белоруссии, подготовки пограничных переходов, складывается впечатление, что они готовятся к тому, что через какой-то промежуток времени они тоже будут просить о безвизе с ЕС.

Василю, щодо миротворчих намірів пана Лукашенка, на вашу думку, що він міг запропонувати?

Вакаров: Я думаю, що ми передовсім повинні дякувати людям в Білорусії і самому Лукашенку, за те, яку допомогу вони нам надають і надавали всі ці часи. І три роки тому, і зараз. Друге, я абсолютно згоден з колегою з тим, що якщо читати уважно білоруську пресу, а я їздив в Мінськ пару місяців тому назад, і розумієте, Мінськ для нас, як площадка для перемовин, як країна-миротворець… Доля України обговорюється в Мінську, а і інші процеси відбуваються в Мінську.

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Це перша тема. Друга, це економіка і бізнес. Білорусь зацікавлена в Україні, як в ринку, вони продають нам свої МАЗи, вони продають нам свої товари, і в тому числі продукти харчування. Третє, прямим рейсом літаком ви не полетите в Москву, ви летите в Мінськ, а з Мінську в Москву, і так само назад. А тепер стосовно військової тематики і того, що пан Лукашенко міг нам запропонувати. Стосовно військових навчань, які будуть в середині серпня, вони були заявлені, "Захід-2017", давно. Я читав офіційно, що було сказано, що всього будуть брати участь в цих навчаннях біля 3500 людей військових, потім була ця цифра озвучена до 7000, а неофіційно в Білорусії говорять, що буде біля 10 000 військових, які були задіяні в цих навчаннях. Росія до цього дуже серйозно готується, відправляється паливо, паливо-мастильні матеріали, техніка тощо. Тобто це серйозні навчання, які будуть проходити недалеко від нас.

О ДЕНЬГАХ ЯНУКОВИЧА

Transparency International закликає опублікувати матеріали судового процесу про конфіскацію 1,5 мільярди Януковича і хочуть переконатись, що рішення суду не може бути оскаржене та скасоване. Які перспективи?

Вакаров: Transparency International досить така потужна організація, яка представлена в усьому світі, зокрема і в нас. Вони проводять свої опитування, потім ставлять країни, нас на 134 місце поставили цього року, і кажуть, що в нас тотальна корупція. Тобто фактично як організація, яка має свою мережу, вони досить правильно ставлять акценти. Бо і я в тому числі, як експерт не довіряю, і в мене є питання, як мінімум, одне саме серйозне: а гроші були? Гроші насправді є? Тобто факт є?

Гроші в держбюджеті розподіляли?

Вакаров: Ви говорите про те, що працівникам прокуратури збільшили зарплати, про суд тощо, але якщо читати, уважно слухати пана Гройсмана, наприклад, навіть вчорашню його заяву, він каже: чого ж ви просите гроші, ви кажете, що треба більшу платити зарплату, пенсію, я теж хочу, але в бюджеті грошей немає. Тобто іде якесь маніпулювання з боку посадових осіб і правоохоронних органів, і прем’єра. А, дійсно, є ці гроші чи їх немає? Як це можна перевірити? Тому Transparency International і лупить по цьому, що, будь ласка, керівник казначейства, а підтвердіть, є гроші?

НБУ виключив PricewaterhouseCoopers з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Компанія входить в четвірку найбільших світових аудиторів. На сайті НБУ написано: "Підставою для його ухвали стало підтвердження PricewaterhouseCoopers недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПриватБанк", зокрема, розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу, висновки аудитора не відображали реальних ризиків роботи ПриватБанку, які стали причиною визнання банку неплатоспроможнім, його націоналізації та суттєвих витрат держави на капіталізацію".

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Разумков: Хороший вопрос, очередной перл от НБУ, потому что, действительно, PricewaterhouseCoopers — это одна из наиболее весомых, значимых, уважаемых контор во всем мире, не только в Украине. По поводу аудиторской проверки. Любой аудитор работает с документарной информацией, и мы, когда говорим, что был проведен аудит, это значит, что, основываясь на тех документах, что банк представил этому аудитору, была проведена проверка и был сделан экспертный анализ, и мы получили отчет. Если этот отче не нравится НБУ, это не значит, что он не такой и даже сейчас, если мы посмотрим на ту риторику, которая была у НБУ по поводу кредитного портфеля ПриватБанка, тогда Гонтарева заявляла, что 96, 98, чуть ли не до 100% доходило, то сегодняшний аудит, который был проведен, он говорит о 6 или 8%, если я не ошибаюсь. Опять же, правда, где-то посредине, потому что аудиторы основывались сугубо на информации, которую им передали в электронном, бумажном виде. Они не видят неформальных связей, которые могут быть. Поэтому говорить о том, что что-то здесь сделал PricewaterhouseCoopers не так, это глупо. Они настолько дорожат своей репутацией, что не хватило бы всего ПриватБанка, чтобы их подкупить и получить не ту информацию.

В НБУ пояснюють, що неналежним чином був проведений аудит ПриватБанку перед його націоналізацією.

Разумков: Давайте мы разберемся с известными иностранными аудиторами позже, а можно было бы сначала начать со своих проблем, со своими приближенными. Что у нас происходит с замами главы НБУ, по которым есть уголовные дела и у которых тот же пресловутый конфликт интересов с банком «Платинум». Где у нас ответственный за тот миллиардный рефинанс, который мы платили "Дельте", потому что это были деньги бюджета, деньги нашего государства, а мы пока налоги платим, мы являемся собственниками этой структуры. Где ответственный за вывод банка с рынка? Проблема в том, почему при выводе банков с рынка пострадали рядовые граждане, которые никак не влияли на процесс. Эти же банки не сами себе лицензии выдавали. Кто несет за это ответственность?

О ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Яка перспектива законопроекту, який оприлюднила ВРУ з приводу обмеження депутатської недоторканості?

Вакаров: Я тут, крім слів підтримки, більше не можу нічого додати. Звичайно, я підтримую. Тобто я вітаю нас всіх з початком передвиборної гонки. Тому що як тільки говорять про депутатську недоторканість, це значить політики, це значить вибори. Стосовно суті законопроекту, я його не читав, але якщо ми говоримо про цивілізації, про нормальні країни, західні, то є певні додаткові права у політиків, які займаються політичною діяльністю, щоби у них були певні права від переслідування. Але з іншого боку, я знаю багато депутатів ВРУ особисто, які кажуть: поки, пане президенте, ви з себе не знімете недоторканість, і з суддів не знімете, а тоді вже з нас. Давайте тоді на трьох. І з нас, і з суддів, і з президента. Коло замкнулося.

Тобто восени парламентарі повертаються до ВРУ і що відбувається?

Разумков: Затягивают процесс. И скорее пытаться будут делать это силами оппозиции, которая будет рассказывать, что это давление на оппозицию.

Давайте тепер поговоримо про вже "до торканих". ВРУ зняла з кількох депутатів недоторканість, але затримувати, заарештовувати, не дозволила. Яка застава може бути?

Разумков: Единственный, по кому реально сняли депутатскую неприкосновенность, это Добкин. Потому что по Розенблату и Полякову это фикция. ГПУ обращалась с тремя ходатайствами: снять депутатскую неприкосновенность, дать разрешение на задержание и арест. Когда над тобой висит Дамоклов меч в виде СИЗО, то и залог вносится достаточно быстро, и желания бегать нет, и паспорта люди сдают сразу. А вот когда проходит суд, так как по Розенблату или Полякову, по большому счету они залог не внесут, паспорта не дадут, браслет носить не будут, и все равно им за это ничего не будет. До того момента, пока ГПУ снова не подготовит ходатайство, не отправит в ВРУ, они не рассмотрят на регламентном комитете и не передадут в зал ВРУ, дабы принять решение о разрешении задерживать и арестовывать. И это может произойти только в том случае, если они будут бегать, не будут приходить на заседания суда, не будут ходить к следователю, не будут выполнять те решения суда, в том числе по залогу.

Украинское фото Михаил Добкин

Добкіна під заставу вийшов за шалені 50 мільйонів гривень, і що з ним відбуватиметься далі?

Вакаров: Якщо ми говоримо про процесуальні норми, то йде розслідування, повинні бути докази, всі слідчі дії повинні бути зроблені. А потім справа повинна бути передана в суд. І якщо дійсно буде доведено, що він винний… Але в нашій країні зараз, і це в принципі непогано, слідчі, особливо НАБУ, говорять про те, що давайте ми під час розслідування запропонуємо особі, яка підозрювана чи вже звинувачена, угоду зі слідством.

За такою логікою наступний — Геннадій Кернес? Ваша версія?

Разумков: Доказать вину Добкина будет тяжело, потому что там принималось решение коллегиальным органом. Гораздо проще было бы расследовать уголовное производство по Розенблату и Полякову. Но по ним не дали таких полномочий следственным группам как по Добкину. Бежать, думаю, не будет. Если бы хотел побежать, уже бы побежал. На сегодняшний день предпосылок для бегства нет, по крайней мере, ближайшие несколько месяцев точно. И помимо всего, его политические дивиденды и политический рейтинг вырастет в связи с этим уголовным делом. У оппоблоковского электората и потенциального оппозиционного электората по отношению к Добкину восприятие поменяется в лучшую сторону. У нас всегда происходит так с политиками, которые находятся под следствием. Особенно если доказательная база по ним не такая крепкая как по другим. Поэтому процесс будет тянуться, ближайшие месяцы точно, и я не уверен, что он будет уж очень позитивно разрешен для ГПУ, или других правоохранительных органов.

В'ячеславу Богуслаєву належить завод "Мотор Січ". ГПУ підозрює це підприємство в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Чи не підбираються таким чином до самого Богуслаєва?

Вакаров: Виглядає так, що абсолютно слушно може бути таке, що пан Богуслаєв є одним з фігурантів цих сорока папок, які знаходяться в САП. Ще трошки я хочу додати. Оскільки нам, Україні, грошей не дають, МВФ, США, тобто грошей в країну немає, запозичень зовнішніх немає, що треба робити нашим політикам? Треба шукати внутрішні ресурси. Я умовно кажу… Безумовно, тут в першу чергу людина — політик, людина належить до "Волі народу", здається… Явно не в більшості. І друге, там як я знаю, є кілька процесів по "Мотор Січ", є процес про який ви говорите, про завдання збитків державі, є один кримінальний процес, який стосується російських компаній і третій момент, це щодо продажу двигунів РФ, і якби називається "пособництво тероризму", тобто цілий клубок кримінальних справ, кримінальних проваджень. Але тут мова може йти не про самого Богуслаєва, бо його важко буде зачепити, а про керівників, чи директора, чи головного бухгалтера, мені так видається, що цим і закінчиться.

Ранее юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что ошибки, допущенные следствием в деле Шеремета, исправить практически невозможно из-за потери времени.

Также адвокат Елена Карнаух заявила в эфире Голоса Столицы, что несколько месяцев хватило бы, чтобы провести самые сложные экспертизы, учитывая резонанс дела.