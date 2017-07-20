Коцаба: власти выгодно не расследовать убийство Шеремета

Евгений Стримов, Анна Лаба, РИА Новости Украина

Ставшее для Петра Порошенко "делом чести" расследование убийства журналиста Павла Шеремета за год не сдвинулось ни на шаг. Несмотря на то, что украинским силовикам вызвались помочь всем миром, даже специалисты из ФБР, честь президента в очередной раз рискует быть попрана.

Бывший главный редактор авторитетной британской газеты "The Guardian", а в настоящее время один из руководителей Оксфордского университета (Институт журналистских исследований) Алан Расбриджер опубликовал статью под названием "Нераскрытое убийство", посвященную смерти Павла Шеремета.

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По мнению Расбриджера, "неспособность найти виновных создает чувство безнаказанности при убийстве журналистов. Или угрозах, запугиваниях. Не секрет, что люди у власти не любят журналистов. Они всегда ищут способы, чтобы те молчали. Но сегодня во всем мире молчание журналистом все чаще не означает заключение, угрозы или использование репрессивных законов. Их заставляют замолчать в результате смерти".

Материал появился после отчета Международного комитета по защите прав журналистов, который подготовил специальный доклад "В правосудии отказано: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета". В западном журналистском сообществе констатируют – дело убийства Павла Шеремета заморожено, а власть не собирается проводить тщательного расследования.

По словам автора доклада, журналиста из США Кристофера Миллера, расследование преступления было настолько поверхностным, что признакам убийства вообще не уделили необходимого внимания. Критике "Комитета по защите журналистов" подверглась также версия о "руке Кремля", которую украинские власти усматривают чуть ли не в любом мало-мальски резонансном деле. Миллер и его коллеги призвали политиков начать рассматривать другие версии.

Sergei SUPINSKY / AFP На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет

"Считаю, что если не раскрыли по горячим следам, то тем более не раскроют сейчас. Это будет очередной "висяк", политическая заказуха, которую никогда, как правило, не расследуют. Мне кажется, что власти даже выгодно не расследовать, более того, она в деле убийства Шеремета показала журналистам, что если совсем не играть по правилам игры, которые устанавливает Банковая, то может быть такой финал", — сказал журналист Руслан Коцаба в комментарии РИА Новости Украина.

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Как подчеркнул журналист, не важно, был ли Павел Шеремет провластным или против власти, но он имел собственную точку зрения на все происходящее в стране.

"И даже если говорили, что это убийство связано с финансами, или, может быть, с (главный редактором "Украинской правды" – Ред.) Притулой – есть разные версии, в любом случае Шеремет был знаковой фигурой. И всегда в таких случаях политические убийства или теракты совершаются против знаковых людей", — отметил Коцаба.