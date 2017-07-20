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    США призвали задействовать "все ресурсы" для поимки убийц Шеремета

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    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Государственный департамент США вновь призвал Украину найти убийц журналиста Павла Шеремета.

    "К сожалению, никто не был привлечен к ответственности за его убийство. Мы призываем правительство Украины задействовать все ресурсы, чтобы привлечь виновных к ответственности", — сказала журналистам на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

    Изначально рассматривались шесть версий убийства, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

    В четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинское следствие официально никому не предъявило подозрение в причастности к убийству Шеремета.

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