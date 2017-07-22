Юрист о природе обысков на "Мотор Сич"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генпрокуратура подозревает менеджмент публичного акционерного общества "Мотор Сич" в присвоении 350 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в течение 2013-2016 годов служебные лица запорожского предприятия "Мотор Сич" приобрели так называемые мусорные ценные бумаги путем перевода более 350 миллионов гривен фиктивных компаний, которые в дальнейшем обналичивали через банковские учреждения.

Представитель ГПУ также добавила, что во время обысков на основных объектах и по месту жительства подозреваемых изъяли 500 тысяч долларов наличными, значительное количество антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте.

Стоит напомнить, что 20 июля правоохранители провели обыски на заводе "Мотор Сич", в офисах "Мотор банка", принадлежащих нардепу Вячеславу Богуслаеву.

Причины этих обысков в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи маємо розслідування банальних схем з відмивання коштів? Обшуки в "Мотор Січ" демонструють війну з олігархатом?

— Я думаю, що навряд чи пана Богуслаєва можна назвати дуже великим олігархом. Так, дійсно, він небідний чоловік, але на всеукраїнського олігарха він не тягне, хоча, напевно, по запорізьким масштабам фігура досить видатна і є, напевно, найбагатшим запоріжцем. Щодо обшуків і до самої схеми мінімізації податків та переводу безготівкових коштів в готівку, то ця схема є досить розповсюдженою, її використовують дуже велика кількість підприємств, і це є усталена українська практика. Те, що генпрокурор Юрій Луценко хоче покласти цьому край, на мій погляд, є дуже позитивним сигналом, оскільки наслідками цього буде збільшення надходження податків до бюджету, збільшення заробітних плат на підприємствах, збільшення доходів Пенсійного фонду. Бо насправді більша кількість цих 350 мільйонів гривень, які, як заявляє ГПУ, були направлені до фіктивних компаній на фіктивні прибуття, покупку акцій, які нічого не коштували, це є прямі втрати бюджету.

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Наразі ефективність роботи ГПУ вирішили показувати на прикладі цих розслідувань і на державних підприємствах, які належать Богуслаєву?

— Податок на прибуток з цих 350 мільйонів сплачено не було, тобто це було зроблено, як мінімум, для того, щоб не сплачувати податок на прибуток. Більше того, це підприємство є певні проблеми, тобто воно приватне чи державне, чи яке воно, чи в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб містяться записи, що воно було державним, тобто там ще є питання щодо права власності, його хтось хоче придбати, АМКУ не дає свою згоду на придбання, і також є якісь були пропозиції від громадян інших держав щодо придбання цього підприємства, а підприємство є не просто якесь важливе, тобто це стратегічне підприємство.

"Мотор Січ" — це ж не державне підприємство?

— Так. Але ж воно колись було державним? Тобто воно перейшло у власність приватних осіб. Зараз, наскільки я знаю, були заявки до АМКУ про зміну власників, оскільки АМКУ мав дати таку згоду, він таку згоду не дав, по-перше. По-друге, тобто колись це державне підприємство, яке за певних обставин перейшло до приватних рук, воно є стратегічним для України, бо це підприємство виробляє двигуни для літаків і продає їх не тільки в Україні, воно продає їх по всьому світу – і в Китай, і в Росію, і в арабські країни та інше. Тобто що є капіталом цього підприємства, що є надважливим? По-перше, це є технічна документація, яка дісталась цьому підприємству з радянських часів і за часів української незалежності, коли це підприємство було державним, по-друге, це виробничі потужності, по-третє, це люди, які роками працювали на цьому підприємстві і досвід, який вони отримали ще за радянських часів і за часів початку незалежності.

Тобто, за великим рахунком, це підприємство жодним чином не відрізняється від добування нафти, тобто коли є природі копалини і якісь особи видобувають нафту, газ, які належать і були створені всіма українцями. Точно так же потенціал "Мотор Січ", який, як я вже казав, складається з технічної документації і досвіду працівників, і виробничих потужностей, він був отриманий, тобто набутий давно, і там Богуслаєв та інші власники цього підприємства до цього майже не мали відношення. Вони могли його розвивати, але фактично це підприємство як корисні копалини, і тому коли ці особи 350 мільйонів направляють на сміттєві акції, тобто фактично ні за що, за папірці якісь, на якихось щось написано, які нічого не коштують, не сплачують податки до державного бюджету, то,безумовно, це є проблемою держави, оскільки з цих 350 мільйонів вони, як мінімум, мали сплатити біля 100 мільйонів тільки податку, не вказуючи про все інше.

Кілька днів тому в злочинних схемах звинуватили керівника Львівського бронетанкового заводу, тепер "Мотор Січ". Хто може бути наступним? Це може бути початком серії кримінальних справ проти українських олігархів.

— Я не розумію, що таке боротьба з олігархатом. Тобто є певні підприємства, які сплачують більше чи менше податків. Ці підприємства були колись державними, потім їх приватизували на справедливих чи несправедливих умовах, і в них є теперішній власник. Якщо ці власники мінімізують податки шляхом покупки сміттєвих акцій, іншими шляхами, є безліч шляхів для мінімізування податків або для несплати податків, ці шляхи всім відомі. І перекрити ці шляхи несплати податків нема жодних проблем, була б політична воля. Тобто це не проблема. Зараз, я так розумію, що це відбувається на підприємстві "Мотор Січ". Щодо Львівського бронетанкового, також це потужне підприємство, воно ремонтує бронетехніку і, безумовно, туди направляється дуже велика кількість державних коштів, а ці кошти розкрадаються. Взагалі в Україні є невелика кількість потужних підприємств, які всі на 99% створені за радянських часів і зараз вони працюють на власників, які набули їх в результаті приватизації. Більшість українців вважає цю приватизацію нечесною, але вже є так, як є і тому, на мій погляд, держава має забезпечити хоча б справедливу сплату власників цих підприємств податків до державного бюджету. Усі знають, що у нас недостатньо податків для того, щоб фінансувати державні витрати, в нас пустий Пенсійний фонд, в якому дуже великий дефіцит, і все це відбувається за рахунок того, що деякі люди, які набули, стали багатими, отримавши у власність державне підприємство в свої часи, вони не сплачують податки і хочуть ставати ще багатшими, тобто це несправедливо, мова йде саме про справедливість, на мій погляд.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец считает, что несмотря на некоторый рост ВПП, украинцы жить лучше не стали, потому что за три года потеряли слишком много.