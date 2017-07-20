Год убийства Шеремета в Киеве: международный резонанс не спадает

Владимир Матвеев, обозреватель

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти и Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли в связи с годовщиной убийства Павла Шеремета в Киеве призвали украинскую власть ускорить расследование нераскрытого убийства известного журналиста.

Год спустя у правоохранительных органов нет убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства журналиста.

Несмотря на проведенные допросы многих людей, доступ к информации мобильных операторов, а также то, что в распоряжении следствия имелось более 150 терабайт информации с камер наблюдения, в момент публикации этой статьи украинские правоохранительные органы не смогли назвать ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.

Коллеги журналиста ставят вопрос о неудовлетворительном состоянии со свободой слова в Украине, имена руководителей которой неоднократно упоминались в связи с процветающей в стране коррупцией.

"Прошел год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, но правосудия до сих пор нет. Необходимо расследовать, кто убил Павла Шеремета", — сказал секретарь Amnesty International Салил Шетти.

Слова генерального секретаря международной правозащитной организации Amnesty International приводит сайт украинского офиса организации.

Представительство ЕС в Украине призвало украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование убийства журналиста Шеремета.

В частности, Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал Киев ускорить расследование резонансного убийства. "В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления", — говорится в сообщении.

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Как отмечается в сообщении Amnesty International, в письме от 19 мая 2017 Министерство внутренних дел Украины сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета "находится на контроле руководства Национальной полиции Украины".

Несмотря проведенные следственные действия и обработанные видеоматериалы, оперативная следственная группа под руководством главы Нацполиции Украины не смогла идентифицировать виновных в убийстве, а также не смогла предоставить доказательств ни по одной из возможных версий, говорят правозащитники.

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева из-за подрыва автомобиля. Силовики квалифицируют гибель журналиста как умышленное убийство. В полиции сообщали, что основная версия гибели Шеремета — его профессиональная деятельность.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве

Следствие рассматривает пять мотивов этого убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо его гражданской жены Алены Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", попытки дестабилизации ситуации в Украине; конфликты, имеющие отношение к личной жизни Шеремета.

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Тем не менее, обнародованный в мае текущего года фильм — журналистское расследование проекта "Слідство.Інфо" и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) "Уби" — поставил перед обществом ряд вопросов о качестве официального следствия, сообщает BBC.

Авторы фильма, согласно информации ВВС, побеседовали с людьми, которые были в ночь накануне убийства вблизи автомобиля Шеремета, к которым у следствия на тот момент не возникло вопросов, в том числе с бывшим сотрудником украинской спецслужбы.

Как напоминает ВВС, в конце июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вынужден был признать, что в расследовании нет "серьезного прогресса", а на минувшей неделе международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвала украинские власти расследовать дело и привлечь к следствию иностранных экспертов.

Отмечается, что "украинские власти заявляют, что они настроены на раскрытие убийства Павла Шеремета, но не предлагает никаких очевидных доказательств в поддержку своей основной версии расследования — российского следа… Наблюдатели за ходом расследования опасаются, что органы власти, вполне вероятно, не в полной степени изучают версию о возможном украинском следе.

Напомним, власти Украины называют это убийство политическим и не исключают, что его заказчик был связан с Россией, но никаких очевидных доказательств так и не было представлено.

Показательно, что согласно заявлению советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко, которого 20 июля цитирует РИА Новости Украина, украинское следствие не располагает четкими доказательствами, подтверждающими версию о "российском следе" в деле об убийстве в Киеве Шеремета.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Цветы на месте гибели Павла Шеремета

Авторы документа рекомендуют украинским властям привлечь к расследованию убийства Павла Шеремета независимых международных следователей, которые могли бы обеспечить "тщательное изучение каждого мотива и осуществление правосудия".

"Я ждал больших результатов и не удовлетворен, что у нас до сих пор нет убийцы, он не привлечен к ответственности", — цитирует слова президента Украины Петра Порошенко ВВС.

В ходе встречи с представителями CPJ и родными Павла Шеремета, Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о результатах следствия.

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В свою очередь, в Комитете защиты журналистов заявили, что будут инициировать международное расследование убийства Шеремета.

В Киеве 20 июля 2017 года прошла акция #ГодБезПавла в память о погибшем журналисте, в которой приняли участие несколько сотен человек. Ее участники отметили, что до сих пор не установлены убийцы, заказчики и организаторы преступления.

После завершения мемориальных мероприятий на месте убийства журналиста, участники акции шествием прошли к Администрации президента и Министерству внутренних дел Украины и Нацполиции с требованием расследовать убийство журналиста должным образом.

Они потребовали, чтобы были названы не только исполнители, но и организаторы, и заказчики этого преступления.