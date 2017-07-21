Дело Шеремета расследуют только в следующем политическом цикле - Бортник

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В четверг, 20 июля, исполнился год со дня убийства известного журналиста Павла Шеремета. Дело получило широкий резонанс. За любую информацию, которая будет способствовать раскрытию убийства, полиция пообещала выплатить 200 тысяч гривен. Впрочем, конкретных результатов пока нет.

О перспективах раскрытия убийства журналиста высказался политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Пока, я считаю, что перспектив нет. Мы видим, что, к сожалению, за этот год, который прошел от трагической смерти Павла Шеремета, следствие не приблизилось существенно к раскрытию этого преступления. Я думаю, что это преступление, как и все другие резонансные убийства, политические убийства в Украине Вороненкова, Грабовского, Бузины, все эти вещи будут расследованы только в следующем политическом цикле. Когда от власти отойдут люди, которые являются сегодня частью политического процесса. Повторится ситуация с делом Гонгадзе. Когда невозможно ее было расследовать в эпоху Кучмы, но позже хотя бы три точки в этом деле, хотя бы в части исполнителей удалось поставить в следующих политических циклах", — отметил политолог.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.